Un Manel Navarro surfero para el videoclip de Eurovisión

El representante de Televisión Española en el Festival de Eurovisión 2017, Manel Navarro, ha grabado en la isla de Tenerife el videoclip del tema con el que concursará en mayo en el certamen musical que se celebra en Kiev (Ucrania), Do it for your lover. "Quiero transmitir felicidad y el sol de España a todos los europeos", afirma el artista de Sabadell (Barcelona).

Según ha explicado la Corporación RTVE, tras su actuación en la semifinal ucraniana de Eurovisión el pasado fin de semana, Navarro ha viajado a Tenerife para la grabación del videoclip de Do it for your lover, que será su carta de presentación ante los espectadores europeos.

De este modo, el ente público ha detallado que, rodado en el norte de Tenerife, con paisajes verdes y montañosos salpicados de casas de colores, y en el atardecer de sus playas, el videoclip "desprende luz y buena energía". "Un ambiente surfero e isleño, muy en la onda de Manel y la canción, que comienza con un viaje en jeep de un grupo de amigos", ha subrayado.

Por otro lado, RTVE ha señalado que Navarro se ha puesto en las manos de Mauri D. Galiano, un joven madrileño que ha dirigido videoclips oficiales para artistas como Dover, Abraham Mateo, Izal, Ana Mena, CNCO, Ed is Dead, Dinero o Kitai, entre otros.

En febrero de 2016 comenzó a trabajar junto a la productora Be Sweet Films en spots publicitarios. Actualmente, combina su trabajo en estos campos mientras prepara la transición a su verdadera pasión, la realización cinematográfica.