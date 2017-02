Manel Navarro empieza su gira eurovisiva en Kiev, sede del festival

Una semana después de su controvertida elección como representante de Televisión Española en la edición 2017 de Eurovisión, Manel Navarro comienza su promoción por el continente. Su primera parada con Do it for your lover será el sábado 18 de febrero en Kiev, durante la segunda semifinal de la preselección ucraniana que tome el relevo de Jamala, ganadora del festival en 2016.

"Estoy nervioso, pero con muchísimas ganas. Va a ser el primero de muchos viajes que voy a hacer por Europa promocionando la canción", ha afirmado el artista catalán ante su primera actuación internacional.

La actuación será similar a la de Objetivo Eurovisión, pero en esta ocasión estará solo en el escenario: "Será parecida pero adaptándonos a su escenario. Estamos trabajando mucho para ver qué haremos en la final del festival del 13 de mayo. Así que, por el momento, vamos a partir del concepto actual que tenemos".

Además de la gala musical, el intérprete de Sabadell (Barcelona) participará en un acto con medios de comunicación del país. "Siempre impone enfrentarte a medios internacionales, pero estoy contento y con muchas ganas. Creo en las posibilidades de la canción y en que con una buena promoción podemos hacer un muy buen papel en mayo", ha manifestado.

El equipo del artista ya trabaja también para poder acudir a citas de Londres, el London Eurovision Party (2 de abril), y de Amsterdam, Eurovision in concert (8 de abril).

Sobre el tema con el que competirá en mayo en Kiev, Manel Navarro explica que " es una canción alegre, que evoca una sonrisa al espectador y que, además, es pegadiza, se te queda desde la primera escucha", cualidades que cree que pueden "conquistar al público europeo".

"Tengo muchísimas ganas de ver la reacción en directo. Ya me está llegando feedback de fuera y es muy bueno. Tengo las redes inundadas de mucho amor de gente de Europa", asegura.