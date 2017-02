TVE auditará la elección de Manel Navarro para Eurovisión

Continúa el eurodrama. La polémica en torno al elegido para representar a TVE en Eurovisión 2017 parece no tener fin. Mientras Manel Navarro graba el videoclip de la canción con la que viajará rumbo a Kiev, Do it for your lover, Mirela -finalista junto al cantante de Sabadell (Barcelona) en Objetivo Eurovisión, donde el jurado se decantó por el segundo- sigue luchando por el pasaporte para el festival y anuncia que su discográfica tomará acciones legales; todavía no se esclarece la supuesta agresión al juez Xavi Martínez, y ahora hay que sumar que Toñi Prieto -directora de Programas de Entretenimiento de TVE- tendrá que dar explicaciones al Comité de Auditoría de la radiotelevisión estatal.

Cuando los eurofans empezaron a hablar de "tongo" en torno a Objetivo Eurovisión, las sospechas se centraron en el papel jugado por Prieto.

La hija de esta directiva de la cadena pública trabaja en Sony Music, discográfica de Manel Navarro, y es miembro del equipo más cercano al cantante y quien lo acompañará hasta Ucrania.

Además, ha despertado suspicacias la relación entre Manel Navarro y Xavi Martínez, DJ de 40 Principales y uno de los mayores defensores del eurocandidato.

Con el objetivo de esclarecer los hechos sucedidos, Prieto comparecerá ante el Comité de Auditoría, el organismo que se encarga de controlar que en la radio y televisión pública no se produzcan casos de corrupción e ilegalidades, formado por cinco miembros del Consejo de Administración de RTVE: tres consejeros del PP, uno del PSOE y otro de CiU.

La directora de Entretenimiento dará explicaciones en la sesión ordinaria prevista para el lunes 27 de febrero, para trasladar las declaraciones al Consejo de Administración, el encargado en decidir si hubo o no ir regularidades.

Después de dar un concierto en Kiev, donde su canción tuvo muy buena acogida, Manel Navarro se ha trasladado hasta Tenerife para grabar el videoclip de Do it for you lover, lo que será su carta de presentación para el resto de europeos participantes en el festival.

El equipo de Navarro ha confiado en Mauri D. Galiano, quien ha dirigido videoclips de artistas como Dover, Abraham Mateo o Ana Mena. El cantante ha asegurado que lo que quiere transmitir a través de su vídeo es "la felicidad y el sol de España".