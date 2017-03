Manel Navarro: "Paso bastante de las encuestas"

El representante de RTVE en el Festival de Eurovisión 2017, Manel Navarro, ha asegurado que no le asustan sus competidores en el certamen y que no tiene miedo a las encuestas hasta que no lleguen los ensayos. "Paso bastante de las encuestas", ha declarado.

Navarro ha recordado el mal rato que vivió durante la gala de selección de TVE, Objetivo Eurovisión. "No fue nada fácil encontrarme esa tensión y energía negativa, y más viendo las caras de mis padres y amigos que estaban ahí viviéndolo", ha explicado el cantante catalán, que ha confesado que era su primera vez en televisión.

"Al principio, con toda la polémica, mi familia no lo llevaba muy bien, pero ya están muy contentos y orgullosos", ha contado.



Además, ha indicado que mantiene buena relación con sus competidores. "Me llevo muy bien con todos mis compañeros de Objetivo Eurovisión aunque la gente quiera decir que no", ha aseverado. "Mirando al presente, me quedo con lo positivo que son más cosas".

Respecto a la actuación que llevará a Kiev, Navarro ha señalado que continúan trabajando en la propuesta, aunque ha adelantado que será "una puesta de escena alegre y surfera". "Europa no se espera que España lleve algo así", ha indicado.

El cantante de Do it for your lover ha asegurado que le gustaría quedar el primero "aunque es bastante complicado" y ha señalado que sus favoritas son Italia y Moldavia.

Respecto a las candidaturas españolas de los pasados años, se decanta por Barei y Sergio Dalma.