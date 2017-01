Álex Casademunt reaparece... 'enlatado' en 'Hora punta'

Hablando de acoso a famosos, y con la cara sin un rasguño, Álex Casademunt reapareció en TVE horas después de que se conociera que el fin de semana fue víctima de una agresión en una discoteca que le dejó con 20 puntos de sutura en la cara. El milagro lo obró Hora punta, el programa que conduce Javier Cárdenas en La 1, y donde colabora el ex triunfito. La explicación: el espacio era grabado.

De hecho, ni en las cuentas del programa en las redes sociales ni en las de los miembros del equipo se menciona de ninguna manera la agresión.



Donde sí ha reaparecido el cantante, y con las heridas de guerra, es en las redes sociales, donde ha compartido una fotografía junto a un texto en el que intenta tranquilizar a sus fans: "A pesar de lo aparatoso que parecía, estoy bien, tengo el ojo intacto y bueno.. Puntos y cicatrices, poco más. Así que gracias por los mensajes de apoyo. Ahora a descansar unos días y a tope de nuevo. Pero que no cunda el pánico, que estoy bien. No fue una paliza sino un vasazo, todo ya está en el proceso que debe y una vez más, gracias por vuestras palabras, pero un servidor aún le queda mucha guerra que dar !! Feliz semana gente ...", escribe.



Según explicaba su compañero de concurso Manu Tenorio horas después de que se diera a conocer el incidente - en una discoteca de Vigo, un chico rompió un vaso en la cara de Casademunt al entender que éste intentaba ligar con unas amigas suyas-, había conseguido hablar con su amigo.



"Está tranquilo, recuperándose, ha sido algo muy fortuito y no tuvo tiempo para defenderse. Sé que está bien pero creo que es un hecho dramático sobre todo por la forma", se escandalizaba Tenorio.

"Me ha enseñado una foto y realmente me sobrecogió lo que tiene en la cara, pero bueno, creo que según me ha dicho la recuperación va por buen camino y no tendrá más problemas. Espero que esto tenga consecuencias, no se puede quedar impune. El causante de este destrozo tiene que pagar ante la Justicia, reclamó.