Álex Casademunt: "Me faltó muy poco para perder el ojo"

Álex Casademunt ha vuelto al trabajo. El cantante se ha reincorporado al programa de La 1 Hora punta, donde colabora junto a Javier Cárdenas, tras la brutal agresión que vivió el anterior fin de semana en una discoteca de Vigo.

Visiblemente molesto con todas las informaciones erróneas que se han publicado, el extriunfito dio su versión de todo lo sucedido, haciendo especial hincapié en lo cerca que estuvo de perder su ojo izquierdo: "Me faltó muy poco para perder el ojo, de hecho, ni el propio médico se lo explica. Tengo una raja en el párpado pero en el ojo no tengo nada. Lo calificó de milagro".

"Estuve casi cuatro horas en el quirófano,", relató. "El cirujano me dijo que era un estropicio lo que me habían hecho. Yo vivo de mi cara y hasta las tres horas no supe que no perdía el ojo. Fueron los momentos más angustiosos de mi vida", continuó narrando en el plató de TVE.

La agresión se produjo después de su intervención en lo que, dice, él creía que era una disputa de una pareja: "Yo me encuentro en una discoteca de Vigo a las seis de la mañana aproximadamente celebrando un cumpleaños. Cuando volvía de la barra de pedir una copa a nuestro reservado, veo venir a dos chicas haciendo aspavientos con un tipo raro, muy agresivo, moviendo mucho los brazos, como discutiendo. Le dije a la chica: '¿Estás bien?'. A lo que ella me contestó con un: 'Déjame'. Y seguidamente detrás pasa este chico con una mirada de 'te quiero hacer daño".

"Le dije que me dejara tranquilo y cuando le aparté, fui a darme la vuelta y, sin mediar palabra, noté un impacto en la cabeza que me dejó la cara así. No ha sido ninguna paliza, sencillamente me estrelló un vaso de cristal en la cara". Una versión que confirmó el portavoz de la Policía Nacional: "Álex Casademunt intervino en una pelea porque sentía que la chica estaba siendo agredida por su pareja, su agresor fue detenido por la Policía Municipal para pasar luego a disposición de la Policía Nacional. Ha quedado en libertad con cargos".