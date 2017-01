Betty White pide un 'remake' de 'Las chicas de oro' por su 95 cumpleaños

Todo el mundo quiere trabajar para poder permitirse una vida tranquila y disfrutar al máximo su tiempo de ocio sin preocupaciones laborales en el futuro. Todos salvo ella. La actriz Betty White pide un remake de Las chicas de oro en donde retomar su papel... y lo hace mientras sopla 95 velas de su tarta de cumpleaños.

Así lo reconoce con tono sarcástico la propia intérprete, que es la única de Las chicas de oro que sigue viva, en Yahoo Global News durante una entrevista: "Me gustaría hacerlo. Seguro que a mi edad me quieren. Sigo pensando: 'Betty, tienes 95 años'. He sido bendecida con buena salud, facultades y poder recordar cosas. A mi edad no puedes esperar tener eso. Soy la mujer más afortunada".

De hecho, White afirma: "El hecho de seguir trabajando es lo que más agradezco, que me sigan llamando para actuar". La veterana actriz reconoce "el apoyo de la gente durante todos estos años" e incluso llega a bromear con la ocasión en la que estuvo a punto de interpretar a Blanche en vez de a Rose en Las chicas de oro: "Sí, pero de repente apareció Rose y me encantó porque era tan inocente. No era demasiado lista, pero era muy divertida de interpretar".

En la ficción de NBC, Beatrice Arthur (Dorothy Zbornak), Betty White (Rose Nylund), Rue McClanahan (Blanche Devereaux) y Estelle Getty (Sophia Petrillo) se metían en la piel de cuatro mujeres viudas o divorciadas que comparten un chalet en Miami, Florida.

Con siete temporadas a sus espaldas y más de 180 episodios, Las chicas de oro se despidió de sus seguidores en mayo de 1992 al ritmo de su emblemático tema Thank you for being a friend, de Cynthia Fee, y con varios premios en su poder, entre ellos, tres Globos de Oro a la mejor comedia.