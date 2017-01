Eva Hache: "Got talent' es 'carne de gallina"

En la segunda edición, la cómica Eva Hache vuelve a sentarse en la mesa del jurado de Got talent. La humorista segoviana busca concursantes que le transmitan "emoción" en el programa de Telecinco, que el martes 24 de enero, en prime time (22.00), emite su segunda gala. En esta ocasión, con números de magia, peligrosas acrobacias, cantantes de prodigiosas y versátiles voces, deportes de riesgo e instrumentos inusuales. En el estreno, lideró en la noche del sábado, con un share del 16,8%.

Aunque no quiere adelantar nada, para que el espectador se sorprenda tanto como ella, Eva Hache confiesa que se ha dejado llevar por los sentimientos y que ha llorado con gusto en esos "toboganes de emoción" por los que, asegura, también ha subido y bajado el nuevo jurado del talent, Risto Mejide ( Chester in love), que comparte tareas, además, con el presentador Jorge Javier Vázquez y con la cantante Edurne.

Es su segundo año como jurado de Got talent. ¿Qué le ha aportado este talent show a su carrera profesional?

Me ha aportado el ser más rigurosa y más generosa en mi trabajo. Me he dado cuenta de que a la hora de trabajar, gente que no tiene trayectoria profesional conocida viene con muchísima más generosidad que la que tenemos los artistas normalmente. A lo mejor porque estamos ya un poco resabiados y nos olvidamos de esa ilusión, y nos tenemos que dar cuenta de que el público es la primera vez que nos ve ese día. No debemos perder esa frescura y esa generosidad.

¿Cómo es pasar de humorista a jurado de un concurso?

La verdad es que es fácil. Tiene su riesgo opinar y dar opiniones personales, pero a mí me sale fácil y no sufro. Intento ser sincera y cariñosa, con buen corazón incluso cuando digo que no o sea una porquería lo que estén haciendo. Quiero que el que venga a Got talent se vaya con algo que le valga y que mi opinión le sirva para mejorar.

¿Suele dar su opinión con humor?

Sí, el humor es consustancial a mi vida. Creo que cualquier cosa es mejor y que la comunicación es mejor con humor.

¿Ha encontrado en Got talent algún humorista con talento innato?

El año pasado lo vimos y este año hemos visto gente que a mí me ha sorprendido. Es difícil porque llega un momento en el que crees que has visto todo, y realmente ha habido gente que me ha hecho reír muchísimo. Hay gente que tiene mucho talento para la comedia.

¿Qué talento es el que más le ha sorprendido en el concurso y cuál es el que menos le gusta?

No te puedo decir cosas concretas porque no me da la gana, ¿sabes?, desvelarte. Pero he dado un botón de oro que es una maravilla este año. Estoy muy segura de que mi botón de oro va a ganar Got talent. No tengo que decir nada más, que me ha emocionado muchísimo. Además, pensando en que era la segunda edición y que ya habíamos visto todo... ¡Qué va! Se me han llenado los ojos de lágrimas en muchos momentos. En el fondo, Got talent es carne de gallina y si hay algo que te eriza los pelos tanto por lo bueno que sea como por lo malo, de eso hemos tenido mucho... Tenemos la piel de pollo otra vez.

¿Qué aporta al programa?

Yo creo que aporto sinceridad, pero no sé mucho más. Si me contratan para esto es porque es agradable verme para alguna gente.

En Chester in love dijo que no confiaba en Risto Mejide porque no sabía qué faceta suya era la real. ¿Sigue pensando lo mismo ?

Risto es un tipo bastante siniestro. Nunca se sabe muy bien cuál es el personaje verdadero. Como durante mucho tiempo se ha protegido en un personaje duro y era lo único que dejaba ver, te das cuenta después de trabajar y convivir con él de que es un tío tan correcto, tan educado... Tan suave. Entonces me pregunto, ¿cuándo está fingiendo? ¿cuándo es la verdad? Esto sigo sin saberlo, pero me he dado cuenta de que sí me gusta trabajar con Risto.

¿Cómo ha sido la incorporación de Risto Mejide al jurado en la segunda edición?

Ha estado bien. Creo que él mismo no se esperaba los toboganes de emoción por los que pasamos siendo jurado de Got talent y muchas veces se ha quedado sin palabras, ya lo veréis. Esto es bastante curioso.

¿Hay alguien con quien tenga más afinidad dentro del jurado?

Con Jorge Javier Vázquez tengo mucha afinidad física por la cercanía real. Tenemos mucha chárchara, ya desde el año pasado en todas las pausas o tiempos de espera entre actuaciones le dábamos mucho a la lengua, hablamos y nos reímos mucho. Pero los cuatro nos llevamos muy bien.

¿Qué proyectos tiene en marcha para después de Got talent?

Tengo la función de teatro que estoy haciendo, Los vecinos de arriba, de Cesc Gay, que estamos en gira constante, y estaremos en abril en el teatro Bellas Artes (Madrid). Y de momento ya, con esto ya voy bien y con muchas ganas de ver Got talent y que pasen las audiciones para poder hacer los directos.