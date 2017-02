Khloé Kardashian se libra de su apellido de casada

Después de la tortuosa separación de Klhoé Kardashian y el que fuera su marido, Lamar Odom, la joven del clan más conocido de la televisión internacional ha conseguido algo que llevaba meses esperando y no ha podido evitar celebrarlo por todo lo alto con una increíble tarta. Pese a que la celebrity y el exjugador de baloncesto decidieron alejarse hace dos años, la realidad era que Khloé se sentía responsable de su ex y no podía dejar de estar pendiente de él mientras se recuperaba de sus adicciones a las drogas y el alcohol.



Ambos pudieron recuperarse de aquello y por fin llegó el divorcio el año pasado. En la actualidad, Khloé Kardashian mantiene una relación con otro jugador de baloncesto de 25 años, Tristán Thompson, con el que se le ve muy feliz.

Y ahora, la tercera hija de Kris Jenner por fin puede olvidarse de su antigua vida con Odom por completo. Ha dejado de llevar el apellido Odom, que le unía a su exmarido.

Y sus asistentes no han querido dejar de celebrar la buena noticia junto a la familia de Khloé, entregándole una réplica en pastel de su carnet de conducir sin su apellido de casada.



En el espacio reservado para la dirección de la casa de la empresaria, se escribía una frase reveladora sobre el nuevo rumbo de su vida: "Camino a la libertad". Toda una declaración de intenciones.

Y cómo no, su hermana Kim Kardashian, estrella de las redes sociales, quiso compartir con todos sus seguidores un momento tan importante en la vida de la joven a través de Snapchat.

La nueva pareja de Khloé está esperando un hijo de su anterior relación, un hecho que no ha afectado a su relación.