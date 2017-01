Lamar Odom quiere que Khloé Kardashian vuelva con él

La historia de amor entre Khloé Kardashian y Lamar Odom es un viaje de ida y vuelta. Divorciados desde hace semanas y con el corazón de la modelo ya ocupado en otro deportista de la NBA, el jugador de los Cleveland Cavaliers Tristan Thompson, el expívot de Los Ángeles Lakers deja claro que lo que más echa de menos en estos momentos es a su exesposa.

"Cuando miras tu vida, ¿qué esperas?", le preguntó Travis Stork en el estreno del espacio The doctors, a lo que la estrella del baloncesto respondió: "Honestamente, quiero que regrese mi mujer". Una frase muy ilustrativa, porque Lamar Odom no se dirige a ella como ex, dejando claro que todavía hay un vínculo sentimental muy fuerte con la hermana de Kim Kardashian, que ha sufrido lo indecible con los problemas de su entonces pareja con el alcohol y las drogas.

Una caída en picado que tocó fondo en octubre de 2015, cuando el jugador fue encontrado inconsciente en un club de Las Vegas tras una juerga con unas prostitutas.



No se dabe de momento qué efecto tendrán estas palabras públicas de Odom en la empresaria de 36 años, que parece haber encontrado la felicidad junto a su nueva pareja , mientras su ex acaba de finalizar un periodo de rehabilitación de 35 días y está muy ilusionado con trabajar en el banquillo de su exequipo, Los Angeles Lakers.

El jugador también tiene en marcha un reality sobre su proceso de limpieza. Antes, su ex estrenará su propio formato, Revenge body.

En él, las cámaras siguen el proceso de puesta a punto de la hermana mediana de las hijas que Kris Jenner tuvo con su primer marido, que somete a un grupo de concursantes a su mismo plan de entrenamiento y a su dieta.

Para cebar a la audiencia, la celebrity ha subido a sus redes sociales imágenes en las que compara el antes y el después de su cuerpo, y que han recibido críticas por la exaltación de la delgadez que se advierte en ellas.