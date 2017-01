Miki Nadal y Carola Escámez pierden el bebé que esperaban

Miki Nadal y Carola Escámez pensaban aumentar la familia durante 2017, pero el año no ha empezado como la pareja esperaba, y han perdido el bebé que venía en camino. La información la ha facilitado ella misma tras compartir un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: "Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser, será, seguro... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y, casi fuera de riesgo. Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. Besos !!".

El colaborador de Zapeando, de La Sexta, y presentador de 90 minuti, en Real Madrid TV, y Carola Escámez ya fueron papás de una niña llamada Carmela en mayo de 2015, y desde entonces tenían en mente ampliar la familia.

De hecho, hace unos días el humorista publicó en redes sociales una imagen junto a su pareja donde daba una pista sobre la llegada del bebé: " Otro año que empiezo junto a @carolaescamez ...y van 4. El 4 va a ser mi número fetiche este año".

Pero tras los primeros meses de embarazo y después de someterse a una operación, Carola Escámez ha recibido la triste noticia, aunque de la manera más optimista posible.

Asegura que cumplirá su sueño y pretende dar un hermano a la pequeña de la casa.

Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser, será, seguro... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y, casi fuera de riesgo. Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. Besos !!

Una foto publicada por Carola Escámez ™® (@carolaescamez) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 9:39 PST