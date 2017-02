Naím Thomas y la guerra de 'OT': "No puedo hablar sobre Alejandro Abad"

Naím Thomas no quiere hablar de momento sobre el concursante de GH VIP y productor musical Alejandro Abad, con el que hay sus más y sus menos respecto a los derechos de Mi música es tu voz, el himno de la primera edición de Operación triunfo. Los motivos se conocerán pronto, dice el concursante de aquel programa y compañero de estrellas como David Bisbal y Bustamante.



Thomas fue, junto a su compañero de talent Juan Camus, creador de aquel tema, al que no han podido sacar todos los réditos que habría sacado de firmar como compositores únicos. Está en juicio el hecho de quién es el autor original y quién debe cobrar todos los derechos de la canción, de la que también es beneficiario Alejandro Abad por los arreglos que hizo.

En el photocall del preestreno en Madrid de Cincuenta sombras más oscuras, el ex triunfito repasó este asunto y el de su boda con Dahianha Mendoza, en septiembre de 2016. El que prometía ser el día más feliz de su vida se convirtió en uno de los tragos más complicados para toda la familia, porque su hermana murió tres días antes de manera inesperada. Mucho más recuperado tras la pérdida, el cantante explicó que la suspensión de la boda siempre estuvo en su mente.

¿Está viendo GH VIP?

Naím Thomas: No, no lo estoy viendo... Por razones obvias no lo estoy viendo.

¿Qué le parece la participación de Alejandro Abad?

N.T.: Realmente no sé si está repudiado por sus compañeros, pero por razones que no te puedo decir no puedo hablar del tema. Supongo que os enteraréis pronto, pero no puedo hablar sobre Alejandro Abad.

¿Se verán la cara en el juzgado?

N.T.: No puedo hablar sobre Alejandro Abad. Si me preguntas sobre gente que conozca... Ivonne Reyes la conozco, es majísima, e Irma (Soriano) es maravillosa.

Parece que ha surgido el amor.

N.T.: Pues me alegro por ella. ¿Quién no se va a fijar en Ivonne? Es una mujer majísima y estupenda. Cualquier hombre diría que qué mujer más guapa.

Enhorabuena por su boda. ¿Qué balance hace?

N.T.: Maravilloso, mejor que cuando éramos novios. Tengo el anillo, todo el mundo me dice que lo llevo en la mano equivocada pero la historia es que lo llevo.

Pero vivió un momento agridulce.

Sí, la familia está recuperándose. Es como después de una tormenta, cuando las aguas vuelven a su cauce. Mis padres superaron lo del tema de mi hermana y todo eso, pero fue complicado, fue difícil.

Había sentimientos encontrados.

N.T.: Por un lado tu felicidad, pero por otro lado una pérdida tan dura. Imagínate que pierdes a tu hermana tres días antes de casarte. Ella viene para la boda, conoce a la que va a ser tu mujer y se muere esa misma noche y por algo tan aleatorio como un accidente cardiovascular.

¿En ningún momento se planteó la idea de suspender la boda?

N.T.: Era mi idea, pero mi cuñado me dijo: "Si tu hermana hubiera estado aquí, hubiera querido que te casaras". Y eso fue lo que me dio la fuerza para decir: 'No hacemos fiesta ni nada pero la ceremonia se tiene que llevar a cabo'. Fue un poco raro.

¿Hay planes de aumentar la familia?

N.T.: Me gustaría, no niego que me gustaría. Se tiene que dar la situación y tenemos cosas por hacer los dos, pero sí, nos gustaría.

Se le ve muy niñero.

N.T.: Yo mucho, la verdad es que sí. Niñero no, lo siguiente. Ya ha llegado un punto en mi vida que sí. Primero eran bultos sospechosos en los que no me fijaba, y ahora dices: "Qué bonito".