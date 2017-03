Martina Stoessel, "feliz de haber terminado" con 'Violetta'

Desde el estreno de Violetta hace un lustro en Disney Channel, la argentina Tini Stoessel ha grabado seis álbumes superventas, ha llenado estadios -congregó a más de 250.000 fans españoles con la gira Violetta live entre 2013 y 2015-, ha ganado dos Kids' Choice Awards a Mejor Actriz Revelación en Argentina (2012) y Colombia (2014) y puso la voz de la versión en español del tema principal de Frozen, Let it go.

Con esos avales, el 18 de marzo arranca en el Palacio de Vistalegre de Madrid su espectáculo Tini. Got me started tour, que visitará otras 21 ciudades europeas en Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia, Polonia, Hungría y Bélgica hasta principios de mayo.

Éste es el primer tour en solitario de Martina Stoessel, y en él cantará los temas de su álbum debut, Tini; de la banda sonora de la película Tini: el gran cambio de Violetta, y de la serie de televisión que lanzó su carrera.

Martina Stoessel se siente en Madrid como en casa. Aquí vive su novio, Pepe Barroso, hijo del empresario que empezó vendiendo las camisetas de Don Algodón, cuna de su patrimonio.

Con 19 años, ¿tiene sensación de vértigo por lo que está viviendo?

Martina Stoessel: No, no mucho. No puedo explicar el vértigo que estoy teniendo porque tengo sentimientos encontrados. Vengo de hacer casi cinco años Violetta, hicimos 500 shows con la gira. Todo lo aprendí sobre el escenario. Pero es la primera vez que voy a hacer un show y voy a salir sola al escenario. Así que imagínate todo lo que se me está pasando por dentro.

Cuéntenos cómo es el show.

M. S.: Va a ser increíble, estoy trabajando con personas espectaculares que me están ayudando mucho a aprender. Va a haber sorpresas para mi público, voy a cantar todas las canciones de mi disco, canciones de Violetta también y covers de artistas que admiro muchísimo.

¿Le gusta ir dejando ya el papel de Violetta? ¿Se siente identificada con ella?

M. S.: Marcó mi infancia, mi adolescencia, mi crecimiento como mujer... todo. No solo yo crecí con el proyecto, hay muchas chicas que me acompañaron en el proceso. Fue tan fuerte que siempre me voy a sentir identificada y el día de mañana les contaré a mis hijos quién fue Violetta. Pero estoy feliz de haber terminado con ese proyecto y de estar encarando este nuevo desafío ahora, decidiendo cada detalle, cada cosa.

¿Qué cosas está decidiendo?

M. S.: Todo, todo. Pregúntale a la gente que trabaja conmigo, estoy en todas las reuniones, todos los temas de coreografía, música, los momentos musicales, las transiciones del show, todos los vestuarios... en cada detalle. Con Violetta también me dejaban, pero no tanto porque hacía un personaje. Ahora que estoy trabajando con las mismas personas estoy feliz de la vida porque puedo decidir en todo.

Ellos tuvieron confianza en usted, ¿usted tiene confianza en sí misma?

M. S.: Depende del día en el que te despiertes. Hay días en los que uno tiene más confianza y hay días en los que no. Pero siempre intento buscar la confianza y si no la encuentro en mí, busco ese resguardo en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que trabajo desde los 13 años; nunca estoy sola.

Entonces, ¿qué son esas cosas que a veces dice que necesita ayuda cuando está de bajón? ¿Qué le pasa a una chica como usted?

M. S.: De todo, y más a esta edad. A las mujeres nos pasa mucho eso de que te despiertas un día de baja estima y tienes que buscar seguridad en un montón de cosas. Todos tenemos algo bueno, algo lindo y algo malo, y está bien saber diferenciar esas cosas. Busco esa seguridad en aprender algo nuevo todos los días.

O sea que, los 70 millones de seguidores que tiene en Instagram como Violetta y otros tantos como Tini no garantizan toda la seguridad del mundo, ¿no?

M. S.: Pero eso no es todo en la vida. Cuando uno ve fuera del artista, ve algo mágico y perfecto, y la realidad es que no. Yo siempre me muestro como una chica normal y eso fue lo lindo que pasó con los fans, ellos me ven por la calle y vienen a abrazarme como si me conociesen. A través de mi canal de YouTube me muestro sin maquillaje, les cuento mis problemas y les digo que me cuenten qué les está pasando.

Entonces no le vamos a ver pegando un puñetazo a lo Justin Bieber, ¿no?

M. S.: No, eso no. No soy una persona violenta.

Justin Bieber dice que hay veces que se siente solo.

M. S.: Pero es que el artista es una persona, tiene un corazón y tiene las mismas inseguridades le pase lo que le pase. No pasa ni un segundo y todo el mundo se entera de todo. Imagínate que un día él se despierta y ya la gente está opinando, no debe ser fácil llevar una vida así. Para mí fue tan importante... No estoy comparando. Siempre depende de la familia, la contención familiar de los aspectos que uno tiene y la educación que te dan tus padres. Yo tengo una educación que antes de ser una persona conocida ya la tenía y después de eso seguí teniéndola.