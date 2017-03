Tori Spelling pone su vida en peligro por ser madre

La actriz Tori Spelling, de 43 años, y su esposo, Dean McDermott, anunciaron a través de la revista People la llegada al mundo de su quinto hijo, un niño al que han llamado Beau Dean. El pequeño llegó al mundo a las dos de la tarde del 2 de marzo. El recién nacido superó los dos kilos y medio y midió casi 47 centímetros.

"Estamos en la Luna, enamorados con el bebé Beau. ¡Es una verdadera bendición. Sus hermanos y hermanas están encantados de conocerlo! Todos estamos realmente agradecidos por nuestra hermosa y saludable gran familia", comentó la intérprete de Donna Martin en Sensación de vivir en su cuenta de Twitter.

Un retoño que llega al mundo casi de manera milagrosa, ya que la estrella televisiva sufrió de placenta previa en su cuarto embarazo, lo que hacía casi improbable que pudieran volver a ser madre una vez más.

"Pensábamos que si teníamos otro bebé, mi vida podría estar en peligro", dijo Tori Spelling a la revista en octubre de 2016, cuando anunció la buena nueva. "El doctor nos comentó que considerando todo lo que había sucedido la última vez, el embarazo de Tori fue casi milagroso, pero ella está bien", dijo Dean McDermott.

We are so excited to announce the birth of the newest member of the McDermott family! Please join us in welcoming Beau Dean McDermott. pic.twitter.com/xPCK25cBHV