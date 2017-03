Úrsula Corberó llegó al éxito en autoestop

Úrsula Corberó ha pensado que la mejor manera de celebrar el Día Internacional de la Mujer en las redes sociales era felicitando a sus dos mayores heroínas, que no son otras que su madre y su hermana. Así han conocido sus seguidores la historia de sacrificio y superación que se esconde tras los focos de la fama.

"Mi madre se quedó embarazada de mi hermana con 17 años. Cuando le empezó a asomar la barriguita pasó a ser la peste del barrio, se quedó sin amigas y aun siendo una estudiante brillante la echaron del colegio porque era un mal ejemplo para las demás niñas", cuenta la actriz de La embajada.

Corberó se siente orgullosa de su madre y de todo lo que ha luchado: "Ha trabajado de corsetera, de florista, de pescatera, ha limpiado casas, ha sido auxiliar de clínica dental, ha vendido colchones...".

La madre, Esther, siempre ha apoyado a sus hijas en todo lo que han querido ser. La actriz que interpretaba a Ruth Gómez en Física o química ha confesado que a los seis años se dio cuenta de que quería dedicarse a la interpretación. Y en todo momento tuvo al lado a su madre, que sacrificó lo que fuera necesario con tal de hacer realidad el sueño de hija.

"Cuando le dije con seis años que quería ser actriz le suplicaba a su jefe que le diera la tarde libre y le decía que se lo descontara del sueldo para llevarme a los castings. Vivíamos a 62 kilómetros de Barcelona y mi madre no tenía coche ni carné, hacíamos autoestop en el pueblo para que nos llevaran al pueblo de al lado y allí cogíamos un tren que nos dejaba en Barcelona. Después metro. Las colas de los castings de publicidad eran infernales y durante un año no me cogieron para ningún anuncio, pero quien la sigue la consigue", recuerda la actriz.

La actriz no se olvida del resto de su familia y también habla de su hermana y de lo que ha luchado por ser lo que ahora es: "Mi hermana tampoco se queda corta, ha trabajado sin parar toda su vida, pasando por momentos muy críticos con un hijo al que alimentar. Desesperada por conseguir un empleo, reunió dinero de donde pudo y se formó para ser tanatopractora, pero resulta que ahí las mujeres no estaban bien vistas y le ponían pegas para todo. Nunca le dieron trabajo aunque terminó sus prácticas con notas sobresalientes".

"Las mujeres no se merecen un día, se merecen una vida digna con igualdad", reclama Corberó.

Las reacciones a este mensaje no se han hecho esperar. La cantante Edurne o la modelo Laura Escanes, pareja de Risto Mejide (compañero de la primera en Got talent, de Telecinco), han aplaudido el mensaje de la actriz al darle a me gusta a la publicación.