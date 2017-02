El corazón de Àngel Llàcer vuelve a latir a todo gas

Àngel Llàcer ya se ha recuperado del susto. Una pericarditis le ha mantenido apartado de los focos durante unos días, pero ya ha regresado al teatro, y el viernes 17 de febrero lo hace a su puesto de jurado de Tu cara me suena, en Antena 3.

Los médicos han prohibido al actor hacer deporte durante dos meses. "No sé cómo lo voy a hacer", ha declarado a la revista Lecturas.



¿Cómo se encuentra?

Àngel Llàcer: Bien, bien, no es tan grave como parece o como ha creído mucha gente, pero es que en televisión se magnifica todo mucho.

¿Cómo se lo descubrieron?

A. Ll.: Es una inflamación de la membrana del corazón y me dolía mucho el pecho.

¿Qué cuidados debe tener?

A. Ll.: Es muy simple: aspirina y reposo.

¿No tiene que operarse?

A. Ll.: No, es una enfermedad vírica, como unas anginas o una otitis, que tienen una fácil curación. Tengo que hacer reposo pero no total; tengo que evitar el ejercicio físico. O sea, no puedo hacer deporte, pero sí hacer vida normal.

¿Entonces le veremos pronto en Tu cara me suena?

A. Ll.: Sí, solo he faltado un día porque me lo descubrieron un lunes y el martes teníamos que grabar el programa, pero estaré ya en el siguiente. Es más, he hecho cuatro funciones de teatro este fin de semana (con el musical de El Principito en el Barts de Barcelona).