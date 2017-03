Blas Cantó 'comprará' un "hermanito negro" a su madre

Su madre le ha dicho: "Nunca te he pedido nada, pero me gustaría que me compraras un hermano". Y dicho y hecho. El ex Auryn Blas Cantó va a tirar de chequera para pagar un tratamiento de fertilidad a su madre, María Jesús, de 44 años, que se casó recientemente con un joven senegalés.

Con este potencial "hermanito negro" ya sueña Cantó, que planea subirlo al escenario para cantarle lo que Isabel Pantoja a Kiko Rivera: "Mi pequeño del alma, de piel canela".

Así lo confiesa el ganador de la última edición de Tu cara me suena (Antena 3) a la revista Lecturas en exclusiva.

El cantante murciano, de 25 años, que debutó hace 17 en el Veo veo de Teresa Rabal, empieza ahora su carrera en solitario, tras lanzar el single In your bed (En tu cama).

Y todos los rumores le sitúan como el representante de TVE en Eurovisión 2018.

Él no dice que no al asunto, siempre que sea elegido "a dedo".

"Si todo el mundo quiere, que me llamen y yo voy, pero yo, preselecciones no voy a hacer porque mira cómo está el panorama", apunta, en referencia a la polémica desatado por la designación de Manel Navarro como eurovisivo de este año.