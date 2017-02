Paula Vázquez no se ha retocado, tenía la regla

La imagen de Paula Vázquez siempre da que hablar. Por delgada o por distinta. La última controversia ha surgido a raíz de su presencia en la celebración del primer aniversario de #0,donde su cara ofrecía un aspecto poco frecuente en la presentadora ferrolana.

Y para aclarar las cosas, Vázquez, de 42 años, ha publicado una imagen en sus redes sociales donde escribe: "Buenos días con la cara lavada, que sigue siendo la misma. Pero es verdad que el otro día estaba algo hinchada, sería la menstruación. Gracias por las críticas. Como siempre Los mismos. Un saludo".

Borra así de un plumazo las especulaciones sobre esa imagen novedosa, y desmiente a los que señalaban que se debía a unos retoques estéticos. Hasta ahora, la única intervención del bisturí que ha reconocido la presentadora es en la nariz. En su momento explicó que se operó para corregir una desviación de su tabique nasal.

Hace un año, Paula Vázquez aún recordó unas fotografías suyas en 2011 que levantaron rumores sobre una anorexia. Aseguró que "una mano negra" le quitó michelines en aquellas fotos.

"Esas fotos era manipuladas. No pueden meterse en mi vida privada, no me pueden humillar. Y me humillaron. Consiguieron que dejara de ir a la playa en años. Me asustaron", confesó el año pasado.

Ahora, Paula Vázquez se dispone a volver a la televisión con El puente, docu-reality que #0 estrena en abril y donde los concursantes no saben ni dónde van ni lo que les va a ocurrir.