Chrissy Teigen rompe el tabú sobre la depresión posparto

Han pasado ya cinco meses desde que Chrissy Teigen admitiera la depresión posparto que padeció tras el nacimiento de su hija, Luna, y ahora la modelo y copresentadora de Lip sync battle con LL Cool J en Spike TV ha abundado en el asunto en una extensa entrevista con la revista Glamour: "Estoy hablando ahora porque quiero que la gente sepa que puede pasarle a cualquiera y no quiero que las personas que la padecen se sientan avergonzadas o solas".

"Tampoco quiero fingir que sé todo sobre la depresión posparto, porque puede ser diferente para cada persona. Pero una cosa que sí sé es que, a mí, simplemente me ayuda hablar del tema", dijo la modelo de 31 años.

Desde el nacimiento de su primogénita y la confesión pública pasaron siete meses, en los que mantuvo el trastorno dentro de la privacidad porque se sentía mal por quejarse cuando tenía toda la ayuda necesaria para cuidar a su pequeña. "Yo tampoco pensé que pudiera pasarme. Tengo una gran vida. Tengo toda la ayuda que podría necesitar: John -su pareja, el músico John Legend-, mi madre (que vive con nosotros), una niñera... Pero el posparto no discrimina. No pude controlarlo. Y eso es parte de la razón por la que me costó tanto hablar: me sentía egoísta y extraña diciendo en voz alta que estaba luchando contra una depresión. A veces todavía lo hago", subrayó.

La pareja de John Legend, que será portada de Glamour el mes de abril, libre de maquillaje, relata cómo supo el diagnóstico, un momento que vivió junto a su esposo. "Antes de las vacaciones fui a mi médico de cabecera para un examen físico. John se sentó a mi lado. Miré a mi médico, y mis ojos se llenaron de lágrimas porque estaba cansada de sufrir", señaló la copresentadora de Lip sync battle. "Mi médico sacó un libro y comenzó a enumerar los síntomas. Recibí mi diagnóstico: depresión posparto y ansiedad", añadió.

 Chrissy Teigen fue una de las protagonistas de los memes de la pasada edición de los Oscar. Asistió en una de las primeras filas del patio de butacas del auditorio de Los Ángeles, acompañando a Legend, que actuó en nombre de La la land. En un momento de la noche, las cámaras cazaron a Teigen echando una cabezada sobre el hombro de su chico.