El interés de Mario Casas por Miss Castellón era "una broma"

Mario Casas no cierra las puertas al amor. Aunque muy discreto siempre con su vida íntima, así se manifestó en el preestreno de Contratiempo, thriller de suspense en el que comparte cartel con Jose Coronado. Casas, de 34 años, ha acabado su historia de amor con su compañera de profesión Berta Vázquez, pero ya bromea sobre nuevas conquistas.

Los rumores le relacionaban con la modelo Dalianah Arekion, con quien compartió una campaña publicitaria. Pero el actor se permitió bromear sobre el asunto cuando, en su visita de promoción a Espejo público (Antena 3), y preguntado por sus deseos para 2017, contestó: "Ahora que he visto el anuncio de Casados a primera vista, conocer a Mónica".

Se refería a Mónica Gómez, concursante del dating de la cadena de Atresmedia y Miss Castellón Pacific World de 20 años, los mismos que Arekion.

¿Cómo ha sido trabajar con Coronado?

Mario Casas: Muy bien. Una maravilla. Pasa como con Luis Tosar ( Celda 211), con José Sacristán ( 1898: Los últimos de Filipinas)... con los grandes. Que los jóvenes actores tengamos posibilidad de trabajar con grandes de toda la vida... Hay que aprender, escuchar, callar, ver. Llevan toda la vida. Han tocado todos los palos. Hay que observar y aprender de ellos.

¿Es éste su personaje más maduro?

M.C.: Se está diciendo eso. Tal vez lo sea. Un personaje difícil de contar dentro de la promoción por lo que es y por las preguntas que se hará el espectador. Es un personaje ambiguo para bien y para mal.

Sus hermanos vienen pisando fuerte.

M. C.: Pisan fuerte por el corazón que tienen y su manera de ser. Estoy ergulloso lógicamente de ellos. Confío mucho en ellos, en la gente que se va a desvivir por mí. Luego viene el rebelde sin causa que es Óscar. Esperemos que le vaya bien. También es buen estudiante. Que haga lo que le apetezca, que todavía es joven.

¿Cómo se toma que se hable de su relación sentimental?

M. C.: No tengo problema nunca de que me pregunten por mi vida privada, soy carne de cañón, pero nunca he hablado de ella, nunca me he expuesto. Y a los actores es lo único que nos queda, guardarlo para nosotros cuando nos va bien o nos va mal. Es ese trocito que nos queda para que no se haga público.

¿Está abierto al amor en este 2017 que recibe soltero?

M. C.: Abierto al amor de la vida, de la paz, de que es Navidad, año nuevo... Que todo vaya muy bien, que seamos todos muy felices.

CH.: De momento quiere conocer a Mónica Gómez .

M. C.: Ha sido una broma.