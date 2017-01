El vestido de Cristina Pedroche, ¿una "copia baratísima"?

Vea el lector y juzgue. Pero lo que dice el estilista Ralph Frew es que el body-traje de baño de Pronovias que lució Cristina Pedroche en las Campanadas es una "copia baratísima" de un diseño de la firma de lencería Mister Pearl. Una acusación que se repite, tras el diseño que también firmó el año pasado para Pedroche Hervé Moreau, director creativo de la firma española especializada en trajes de fiesta.

Frew ha publicado en su cuenta de Instagram una foto en la que compara los diseños de Mister Pearl y de Pronovias, donde se cuida de usar la palabra "plagio", aunque se pueda deducir: "A mí lo que realmente me perturba es que lo que le han puesto es una copia baratísima de un body corset de Mister Pearl". "Que si enseña, que si está gorda, que si no sé qué... Vaya tontería que se ponga lo que le salga del c***, como si quiere ir desnuda. En el siglo que estamos y la gente va de abierta y en realidad vamos para atrás. He de decir que a mí ella me encanta, solo critico al responsable de semejante copia, ella estaba divina y le sentaba divinamente. @cristipedroche, el año que viene que me cojan a a mí de estilista, que se van a enterar de que es un desnudo de verdad", escribe, criticando el trabajo de Josie, el estilista que repite con Pedroche un año más.

El sudafricano residente en Londres Mark Erskine-Pullin ya ha (des)vestido con su firma Mister Pearl a famosas como Dita Von Teese o Kylie Minogue, y ha trabajado como diseñador de vestuario de ballet en el Royal Opera House.

El traje exhibido por Pedroche en el Fin de Año de 2015 también despertó sospechas de plagio. Un vestido de cristales de Swarovsky firmado por Hervé Moreau para Pronovias que las redes sociales aseguraron que era una copia de uno del diseñador Joshua Velázquez.

"A través de las redes sociales me enteré de que estaban comparando mi diseño con el de Pronovias. Fue una revista canaria la primera que se hizo eco", contó a Europa Press el canario.

Su traje, que lució la candidata de Colombia en el certamen de Miss Trans Internacional, llevaba más de ocho meses colgado en su web cuando Pedroche estrenó su vestido con transparencias. El creador s e negaba a creer que hubieran podido inspirarse en su "humilde" creación.

Velázquez, que ha vestido a Paris Hilton, Soraya Arnelas y Azúcar Moreno, no quiso aprovechar el revuelo causado para ganar protagonismo. "Es cierto que el parecido es asombroso, a excepción del cuello, las mangas y los materiales, pero estoy seguro de que Pronovias no me ha copiado", sentenció.