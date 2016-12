Despedidos del hospital por cotillear el historial de Kanye West

Una docena de empleados del Centro Médico UCLA donde fue ingresado Kanye West serán despedidos. El motivo: su indiscreta curiosidad con el historial del rapero.

Según adelanta TMZ, los responsables de la clínica han tomado esta decisión tras comprobar que varios trabajadores que no tuvieron contacto con la estrella utilizaron distintos ordenadores para tratar de conocer los pormenores clínicos del paciente.

Varias fuentes dicen que las autoridades del hospital han llevado a cabo una investigación, ya que temen que este censurable comportamiento pueda afectar a la reputación de un centro sanitario de referencia para las estrellas de Hollywood por su profesionalidad y discrección.

El esposo de Kim Kardashian ingresó en el UCLA el pasado 24 de noviembre tras sufrir una grave crisis de agotamiento. Parece ser que la presión de su gira San Pablo, el violento ataque a su mujer en París el mes de octubre y el aniversario de la muerte de su madre fueron un cóctel emocional que el compositor no pudo gestionar.

El rapero ya ha reaparecido públicamente. La primera vez que se le vio en público -mientras arrecian los rumores de que se divorcia de Kim Kardashian- fue junto al presidente electo de Estados Unidos, a quien fue a visitar en su Torre Trump de Nueva York.

Dos semanas después de salir del hospital tras sufrir un colapso mental, el entorno de West asegura que está "luchando lentamente" para superar sus problemas.

" Se está recuperando, pero no está curado", dijo un amigo a la revista People. "Está enfermo, pero cada día se encuentra mejor. Esto es algo con lo que vivirá toda su vida, pero puede lograrlo", añadió. Sin embargo, otra fuente cercana al rapero subraya que los signos de la enfermedad empezaron en realidad en Halloween. " No tenía mucho sentido cuando hablaba y enviaba mensajes de texto a la gente", agregó. No obstante, fue el asalto a su mujer, Kim Kardashian, en París lo que "desencadenó su caída".