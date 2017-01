Lady Gaga, 26 años de preparación para la Super Bowl

Lady Gaga ya tiene claro cómo será su show en el descanso de la Super Bowl, el 5 de febrero en el estadio NRG de Houston (Texas), un evento que millones de espectadores siguen en todo el mundo (un centenar solo en Estados Unidos).

"Lo llevo planeando desde que tenía cuatro años, así que sé exactamente lo que voy a hacer", ha avanzado en un clip de Pepsi sobre los preparativos. "Todo va de entregarse a los fans y juntar a gente que normalmente no se juntaría", ha apostillado.

Y destaca: "Es un gran escenario mundial en términos de cuánta gente lo ve y se ha hecho muchas veces. El reto es plantearse qué puedo hacer diferente".

En el vídeo, además, Lady Gaga, de 30 años, muestra los ensayos de las coreografías para la actuación, junto a su colaborador habitual Richy Jackson, quien afirma que estos son los "12 minutos más grandes" de sus vidas, después de toda una década de alguna manera preparándose para este momento.

La NFL tuvo que salir al paso hace unos días de las informaciones en las que se aseguraba que la liga de fútbol americano había prohibido a Lady Gaga hablar de política durante su actuación.

Un portavoz de la competición deportiva se puso en contacto con TMZ para dar su opinión sobre los rumores publicados: "Esto no tiene ningún sentido en absoluto que haya personas intentando crear controversia donde no la hay".

"La Super Bowl en un acontecimiento que reúne a muchas personas y Lady Gaga está centrada en un espectáculo increíble para los fans y nos encanta trabajar con ella, no vamos a distraernos por esto", añadió la fuente.

Lo cierto es que la mother monster es precisamente conocida por no tener pelos en la lengua a la hora de criticar cuestiones relacionadas con la política, sobre todo cuando se trata del presidente electo Donald Trump, del que no es una simpatizante.

Hold on to your hats! Your first look #BTS of #PepsiHalftime as @RICHYSQUIRREL gets @LadyGaga's dancers ready to make us 🙀🙀🙀 Feb 5th! pic.twitter.com/NlteGrS7Wa