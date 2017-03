Kim Kardashian se preparó para que la violaran en París

Kim Kardashian ya ha aparecido en televisión hablando del atraco del que fue víctima en su apartamento de alquiler en París el pasado mes de octubre. En la última emisión del reality del canal estadounidese E! Las Kardashian, la esposa del rapero Kanye West recuerda ante sus aterradas hermanas Khloé y Kourtney cómo fue el ataque.

Kardashian confiesa que en el momento en el que fue apuntada con un arma por un hombre enmascarado que se hizo pasar por agente de policía se convenció de que la iban a violar y a matar.

"Entonces [uno de los hombres armados] me puso cinta en la cara, en la boca, para evitar que gritara o algo y luego me agarró las piernas y yo no tenía... ya sabéis, no tenía ropa interior y me empujó hacia él frente a la cama y pensé: 'Ok, este es el momento. Me van a violar", cuenta entre lágrimas. "Me preparé mentalmente por completo, pero luego él no hizo nada y me ató las piernas juntas con cinta".

"Me pidieron dinero y les dije: 'No tengo nada'. Me arrastraron hacia el pasillo, hasta arriba de las escaleras. Entonces fue cuando vi claramente el arma, tan clara como el día. Me quedé como mirando hacia el arma, mirando hacia abajo de las escaleras. Me estaban apuntando con un arma y pensé que en ese momento me iban a disparar en la cabeza", dijo.

"Solo pedía para que Kourtney tuviera una vida normal después de ver mi cuerpo sin vida en la cama".

Kardashian volvió a contar que los ladrones la dejaron en el cuarto de baño antes de escapar con millones de dólares en joyas, incluido un anillo valorado en 4,5 millones de dólares.

"Tuve una fracción de segundo para pensar en tomar esa rápida decisión de: '¿Corro escaleras abajo y que quizá me disparen por la espalda? Me pone enferma pensar en eso pero me van a disparar por la espalda o si lo consigo y no lo hacen, si el ascensor no se abre a tiempo, o si las escaleras están bloqueadas, estoy jodida. No hay forma de escapar"confesó.

Tres meses después del asalto, fueron detenidos 17 sospechosos, incluido el guardaespaldas de la celebrity en la capital francesa. Diez han sido acusados en conexión con este robo.