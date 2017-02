Las redes, revolucionadas con un desnudo de Marta Hazas

La actriz Marta Hazas ha subido la temperatura en su cuenta en Instagram, al publicar una foto suya, tumbada en la cama boca abajo y totalmente desnuda mientras ojea las páginas de un libro. En una cama principesca, sobre unas sábanas blancas y con cabecera en azul y dorado.

La actriz de series como Velvet o El internado, de la que ahora se cumplen siete años, ha acompañado la instantánea con el siguiente mensaje:

"Cuando no necesitas más, cuando toca volver a sembrar... Como escribía Benedetti: ojalá reconociéramos lo que tenemos, con la misma facilidad que conocemos lo que nos falta #nuevosobjetivos #nadaesloqueparece #lodificilesqueparezcafàcil 400k!!! No me había dado cuenta, somos un montón ya por aquí.Gracias!".

En su primera hora online, la imagen consiguió cerca de diez mil likes.

Marta Hazas, que el año pasado protagonizó una romántica boda junto al también actor Javier Veiga, trabaja actualmente junto a su pareja en la comedia teatral 5 y acción. Les acompañan sobre las tablas Carlos Sobera, Marta Belenguer y Ana Rayo.