Sarah Michelle Gellar y Miki Nadal 'matan' al George equivocado

Se lamentaron por el George equivocado. Sarah Michelle Gellar, que dio el salto a la fama protagonizando la serie Buffy cazavampiros y películas como Sé lo que hicisteis el último verano, y Miki Nadal, colaborador de Zapeando (La Sexta) y presentador de 90 minuti en Real Madrid TV, confundieron al fallecido George Michael con Boy George en sus condolencias publicadas en las redes sociales.



Sarah Michelle Gellar se retrató ante su medio millón de seguidores en Twitter.

Sus fieles fans se lo hicieron saber rápidamente y ella explicó posteriormente el desafortunado malentendido: "Gracias a todos por corregirme, aunque sigue siendo algo igual de triste".

Una declaración que no sirvió a algunos seguidores, obligando a la intérprete a seguir excusándose: "Sé completamente la diferencia entre Boy George y George Michael. Lo malentendí pero mis intenciones eran buenas. Y esto es por lo que normalmente no suelo comentar asuntos públicos, pero me pareció una noticia muy triste en una época como ésta".

Entre reproches y apoyos, algunos seguidores llegaron a bromear con el papel que le dio la fama a Gellar anunciando que "iba a cazar al pobre Boy George" como si fuese otra de las criaturas sobrenaturales de la serie Buffy.

En el caso de Nadal, publicó una foto de la persona equivocada. Junto a "Los 80 se fueron... que pena" ("qué", sin tilde), adjuntó una imagen del cantante de Culture Club, y no del miembro de Wham!