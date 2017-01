Liz Emiliano, plantada por su novio tras su noche con Mario Casas

Una inocente noche de fiesta puede conllevar dolorosas consecuencias. Si no, que le pregunten a Liz Emiliano, quien -según su amiga Amor Romeira- ha sido plantada por su novio después de que aparecieran unas informaciones que relacionaban a la ex gran hermana con el actor Mario Casas, que acaba de estrenar soltería.

Amor Romeira cuenta que Emiliano está destrozada. Lo ha hecho después de hablar de su propia experiencia en un reality portugués, del que no ha salido con muy buena opinión sobre los vecinos lusos.

"He estado casi tres meses en Portugal en un reality. Fue una experiencia maravillosa pero me quedo en España. Lo pasé un poquito mal porque e stán más atrasados que nosotros, muy cerrados. La mujer no está en el mismo estatus. El tema de la homosexualidad es tabú. Llegó un momento que me dije ¿Pero qué hago yo aquí que soy libre, súper espontánea y natural? Sufrí mucho", explica la canaria.

A Liz Emiliano le han relacionado con Mario Casas...

Amor. Este tema es muy serio, estaba pasándolo muy mal. Su novio le ha dejado. Tenía una vida estable maravillosa, tenían planes de futuro, se iban a vivir juntos en marzo y Liz está destruida, está muy mal, además es mentira, se conocen de toda la vida. Cuando Liz salió de GH ya lo conocíamos (a Mario Casas) en las fiestas. Es una amistad de hace años, que por eso hay complicidad, no entiendo lo que dicen. El problema de ser guapa es que la gente se piensa que vas a estar con quien quieras. Mario estaba con su hermana Sheila y ella ya ha dicho que es mentira, que ella estaba con los dos.

Pero, ¿que ha pasado con Lizz y su novio finalmente?

Esto ha sido muy grave, Liz está muy mal. Se quiere ir del país, está muy mal, su vida ha dado una vuelta inesperada para mal que a mí me preocupa. No para de llorar, no levanta cabeza... ¡Está muy abajo! Imagínate que en cuestión de segundos tu vida se va a la mierda. Tienes a alguien con el que compartes tu vida, con el que tienes planes de futuro, y de repente todo se acaba. Yo desde aquí le mando un beso muy grande y quiero que sepa que no está sola, que nos tiene a nosotros, y también le pediría al novio que recapacitara un poco, que la escuchara, que la quiera y que valore más lo que han vivido que una mierda de noticia que es mentira. En este mundo está muy mal la cosa, todos los que se acercan son para ir a Sálvame... Y es una pena que para uno que encuentra, que tiene la vida estable, con un trabajo fijo, lo pierda por este rumor...