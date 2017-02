Pastora Soler regresa dos años después de su retirada por miedo escénico

Retirada de los escenarios desde diciembre de 2014 por "miedo escénico", Pastora Soler se prepara para volverse a poner bajo los focos. Según ha anunciado vía comunicado, la representante de TVE en el Festival de Eurovisión de 2012 está ya lista para entrar en el estudio para grabar un nuevo disco, que estará producido por Pablo Cebrián.

Asimismo, ya sabe algunos de los escenarios que pisará próximamente: el Teatro Real de Madrid, el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, el Liceo de la Música de Barcelona o el Palacio de las Artes y las Ciencias de Valencia.

"¡Gracias por tantos mensajes de cariño! ¡Por esperarme, por haber estado y por seguir ahí! ¡Vamos a por ello!", escribía la cantante en sus redes sociales.



Fue también la propia intérprete la que anunció a finales del año 2014 que necesitaba alejarse temporalmente de los escenarios después de haberse desmayado en dos conciertos por pánico escénico y "hasta volver a recuperar la confianza en mí".

Meses después, "sin pensar", Rosario subió al escenario a su asesora de La voz kids (Telecinco) y le hizo cantar La gata bajo la lluvia.

Fue en 2015, en la última de las batallas de la segunda edicion de La voz kids. Fue "la mejor manera de tratarlo con naturalidad", dijo Soler entonces.

En ese momento no se planteaba un regreso a primera línea. Y cuando lo hiciera, sería "poco a poco". "Colaboraciones con compañeros, cosas que me vayan apeteciendo...". "Estamos aqui para pasarlo bien, y cuando lo pasas mal no hay más que hablar", sentenció.

En pleno nubarrón, Pastora Soler fue mamá por primera vez, de Estrella, en diciembre de 2015.