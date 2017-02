Paula Echevarría, harta de los dardos en Instagram

Paula Echevarría amenaza con dejar de compartir su día a día en las redes sociales. "Estoy perdiendo las ganas de compartir por Instagram ciertas cosas, porque luego para unos eres la más ñoña, para otros que si no se qué... Al final, cuanto menos cuentes, mejor", explicó a los periodistas en el photocall de la cena de nominados de los premios Fotogramas. La actriz y bloguera cuenta, solo en Instagram, con 1,5 millones de seguidores.

Hace un par de semanas, Echevarría compartió en las redes sociales la imagen en la que desvelaba el incidente del que fue víctima en los Premios Goya. A punto de salir al escenario para entregar un cabezón junto a Álvaro Cervantes, su vestido se rasgó por la cremallera de la espalda cuando un técnico de sonido fue a colocarle el micrófono.

Qué bien que se tomó el incidente del vestido.

Paula Echevarría. Prefiero contarlo yo. Había salido una imagen mal hecha con el móvil y para que lo cuenten otros mal, pues yo lo conté como fue.

¿No temió quedarse desnuda?

P. E.: Cuando se está bien acompañada y sabes que tienes gente que si falla algo va a responder por ti... Estaba con Álvaro Cervantes, que estaba preocupado de cogerme por la espalda y que no se viera.

¿Qué dijo cuando se le rompió?

P. E.: Recuerdo caos por detrás de mí. Yo no sabía lo que estaba pasando, no sabía el nivel del destrozo... Las chicas que estaban atrás, como las de sonido, vestuario y Paz Vega, que le pilló en medio... Yo decía: "¿Para tanto es?". Y Paz me decía: "Así no puedes salir".

¿No se puso a llorar?

P. E.: ¿Yo? No, en esta vida hay cosas más importantes por las que llorar.

¿Cómo celebrará San Valentín?

P. E.: No me gustan a mí esas cosas. Cada día lo hago menos, ni en su cumple (de su marido, David Bustamante), ni en el aniversario ni casi nunca.

Pero su marido lo va a hacer.

P. E.: No creo.

¿Está perdiendo el romanticismo?

P. E.: No, lo que estoy perdiendo son las ganas de compartir por Instagram ciertas cosas, que luego para unos eres la más ñoña, para otros que si no se qué... Al final, cuanto menos cuentes, mejor.