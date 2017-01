El ADN desmiente que Pepe Navarro sea el padre del hijo de Ivonne Reyes

A Ivonne Reyes le aguarda una desagradable sorpresa cuando salga de la casa de Gran hermano VIP, de Telecinco. Según asegura La otra crónica, de El Mundo, unas pruebas de ADN demuestran que Pepe Navarro no es el padre de su hijo Alejandro, en contra de la sentencia que en 2012 estableció lo contrario después de que el presentador y productor de televisión se negara a hacerse los análisis.

Ahora es Andrea, la hija mayor de Navarro y de Eva Zaldívar, de 21 años, la que ha planteado una demanda y ha llevado el caso de la paternidad a revisión ante el Supremo. Para ello ha presentado un análisis realizado a partir de las muestras de ADN del chaval, que ahora tiene 16 años, que recogió un detective privado.

Pepe Navarro no ha tardado nada en reaparecer en público para opinar del asunto. En el programa de Isabel Gemio en Onda Cero, ha asegurado que "la información de El Mundo es fiel a la realidad". "Lo que m e sorprende es que se haya filtrado. Pretendíamos mantenerla en silencio porque queríamos que sucediese en la intimidad de la familia", sostiene.

"Mi hija ha intentado reivindicar los derechos que le asisten y se encuentran en la ley", ha explicado el expresentador de Esta noche cruzamos el Mississippi.

" Cometí el error de no hacerme la prueba, lo asumí y lo he estado pagando. Lo que era un castigo extra era ver a esta señora en televisión descalificando, mintiendo e insultando... Eso hiere a cualquiera y sobre todo a una hija que ama a su padre", ha continuado Navarro.

" No me hice la prueba porque creía que era imposible demostrar que yo era el padre de ese hijo porque no había habido ningún tipo de relación. He de reconocer que fue un error y ese error lo estaba pagando hasta que mi hija decidió que no estaba dispuesta a seguir por ese camino", apunta el periodista.

"Esta señora", en alusión a la modelo venezolana, "no solo se conformó con cobrar sino que además nos agredía pública y privadamente, algo a lo que la madre de mi hija tiene mucho que decir por el acoso permanente al que han sido sometidos".

Navarro ha asegurado: " Quería contarle al chico que yo no soy su padre cuando cumpliera los 18, pero mi hija se ha adelantado porque ella quiere vivir en paz para que esta señora nos deje tranquilos y deje de hablar de su padre públicamente".