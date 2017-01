Sofía Vergara, orgullosa de su estereotipo de mujer latina en 'Modern family'

Sofía Vergara es una de las actrices televisivas mejor pagadas gracias a la serie Modern family. En ella interpreta a la colombiana Gloria Pritchett, un papel que en ocasiones ha sido criticado por representar un estereotipo latino. Algo que a la actriz le disgusta especialmente, ya que, según defiende, el personaje ha conseguido que los latinos tengan una mayor presencia en la televisión.

Vergara, en una entrevista con la edición norteamericana de ¡Hola!, se muestra orgullosa de su legado latino y de su trabajo en Modern family, a pesar de las críticas. " ¿Qué hay de malo en ser un estereotipo? El personaje de Gloria está inspirado en mi tía y mi madre. Ambas son mujeres latinas que crecieron en Colombia, como yo. Les encantan los colores, los estampados, los zapatos...", señala la actriz.

" Me entristece cuando los latinos se quejan sobre Gloria. Soy muy afortunada de tener esta oportunidad, porque los gringos me han dejado interpretar con este gran acento que tengo. Hace ocho años nadie tenía este acento en televisión", apunta Vergara.

Un acento con el que la actriz volvió a jugar en la última gala de los Globos de Oro, donde bromeó con el idioma equivocándose con las palabras. Vergara -por exigencias del guion- demostró de nuevo su limitado uso del inglés al forzar una presuntamente cómica confusión al inicio de su intervención.

La intérprete, que presentaba a las hijas de Sylvester Stallone, que en esta ocasión eran las Miss Golden Globe, empezó diciendo: " The Hollywood Foreign Press Association Has an Anal Tradition..." ("La Asociación de la Prensa extranjera de Hollywood tiene una tradición anal..."), tras lo que se disculpó entre risas.



