La chispa salta entre Tom Jones y Priscilla Presley

El amor no entiende de edades; por eso sir Tom Jones y Priscilla Presley estarían dándole una oportunidad a Cupido. El cantante de 76 años y coach de The voice UK y ex del fallecido Elvis Presley, de 71, a los que les une una larga amistad desde hace décadas, han tenido varias citas en las últimas semanas. "Tom y Priscilla se están cortejando. Hay chispa entre ellos, pero se lo están tomando con calma. Realmente estamos en los primeros días de relación, pero lo están llevando muy bien", aseguró una fuente al diario The Sun. "Tom ha tenido un año muy difícil después de la muerte de (su esposa) Linda y Priscilla ha supuesto un increíble apoyo para él", añadía.

El diario llegó a preguntarle por este affaire al coach de The voice UK y la contestación fue muy cortés. "Hemos sido amigos durante mucho tiempo. Es una mujer encantadora. Disfrutamos de nuestras noches juntos", dijo el cantante.

En enero, la pareja fue captada por las cámaras disfrutando de una cena en un conocido restaurante de West Hollywood (California). Ambos fueron juntos al local en el Rolls Royce blanco del galés.

La actriz y empresaria, que estuvo casada con Elvis Presley entre 1967 y 1973, llevaba bastante tiempo alejada del ojo público, y su última relación conocida fue Marco Garibaldi, un productor con el que estuvo 22 años y con el que tuvo a su hijo Navarone Anthony, el hermanastro de Lisa Marie Presley.

Por su parte, el cantante británico contrajo matrimonio en 1957 con su novia del instituto, Linda Trenchard, embarazada de Mark Woodward cuando ambos eran todavía unos adolescentes. Además, Jones tiene otro hijo más con la modelo Katherine Berkery, Jonathan, nacido en 1988 fruto de una de las muchas infidelidades que Linda le perdonó durante los 59 años que estuvieron casados.