Negan reivindica su camiseta: "La gente es estúpida"

"Eeny meeny miny moe". Así empieza uno de los letales juegos de Negan en The walking dead, una rima que en castellano podría equivaler al "pito, pito, gorgorito". Y con esa leyenda estaba decorada una camiseta de Primark sobre el carismático villano al que interpreta Jeffrey Dean Morgan, hasta que la popular cadena de tiendas decidió retirarla de la venta en todo Reino Unido tras las críticas recibidas por sus supuestas connotaciones racistas.

Una denuncia iniciada por Ian Lucraft, ciudadano británico que pidió una entrevista con un alto ejecutivo de Primark y que lanzó posteriormente un comunicado condenando la camiseta y su "denigrante mensaje subliminal" sobre "el asalto a personas de color en América".

Unas palabras a las que no ha tardado en responder el propio Jeffrey Dean Morgan a través de Twitter, con la misma contundencia con la que maneja su mortífero bate, Lucille: " Joder, la gente es estúpida. Una camiseta de The walking dead es retirada de unas tiendas después de una queja sobre racismo".

La rima de la polémica fue considerada de un terrible mal gusto por Lucraft, que eligió la versión más negativa para acabar la frase. La leyenda continúa en The walking dead con un "catch a tiger by the toe (coge un tigre por el dedo del pie)", mientras otra versión de la rima popular cambia la palabra "tiger" por el término racista "nigger".





Holy crap people are stupid. 'Walking Dead’ Shirt Pulled From Stores After Complaint of Racism https://t.co/cpeIqcxTwJ

— Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) 22 de febrero de 2017