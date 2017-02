Massiel, tras darla por muerta las redes sociales: "Fue algún imbécil"

El anuncio de la muerte de una celebridad a través de las redes sociales se ha convertido en una práctica habitual que ya han sufrido famosos como el cantante David Bisbal o el actor Jordi Sánchez ( LQSA); el más reciente en España fue el cantante David Bustamante.

Es algo de lo que en el ámbito internacional también han sido víctimas el actor Johnny Deep o la estrella juvenil de la música Justin Bieber, que tuvieron que desmentir en las redes que no habían fallecido y acabar con los rumores falsos que habían corrido como la pólvora.

La última víctima de la muerte por redes ha sido Massiel, la intérprete del eurovisivo tema La,la,la.

La representante de España en Eurovisión en la edición de 1968 ha reaparecido para negar su supuesto fallecimiento. Y lo ha hecho en el estreno de la obra La jaula de grillos, en el madrileño teatro Amaya.

Preguntada por el bulo de su fallecimiento, que corrió como la pólvora hace unos días, la cantante se mostró tremendamente consternada y espetó: "Fue algún imbécil que no tenía nada que hacer y se inventó que había muerto".

La cantante quiso dar todo tipo de explicaciones en un tono jocoso: "No soy Lázaro, soy la Massiel de siempre". "Lo que pasa es que me dieron el sábado, contestando todo el día tonterías", añadió. Aunque aclaró: "Yo no me enfado nunca, a mi todo esto me da igual".