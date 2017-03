Taylor Swift desafía a Spotify con Swifties

Yo me lo guiso y yo me lo como. Taylor Swift prepara su propio servicio de música en streaming. La cantante, que se retiró de Spotify en 2014 por estar en desacuerdo con la política de descargas de la plataforma musical, ha dado ya los pasos para poner en marcha una web con "contenido multimedia no descargable de las grabaciones de audio" de la artista de 27 años.

Según su entorno profesional, la compositora tendría también elegido el nombre, Swifties.

Según lo que ha trascendido, la intención de la exnovia de Tom Hiddleston es que sea algo más que un servicio de streaming. Según documentos a los que tuvo acceso TMZ, está tratando de lanzar una línea de productos de su música, incluyendo guitarras y la organización de retiros, campamentos educativos y cursos en línea autoguiados.

Aunque los representantes de la estadounidense no han confirmado ni desmentido estas informaciones, el proyecto podría estar bastante avanzado, para hacerlo coincidir con el lanzamiento del que será su sexto trabajo de estudio, que todavía no tiene fecha confirmada.

El anuncio llega pocos días después de la detención de Mohammed Jaffar, de 29 años, que, según el diario New York Post, pretendía acceder a la vivienda de la artista en Nueva York.

Según fuentes cercanas a la publicación, el seguidor apareció en varias ocasiones en el tejado del inmueble y llegó a tocar el timbre de la puerta del apartamento de lujo de más de 20 millones de dólares de Swift de manera insistente una hora seguida. Jaffar fue arrestado bajo los cargos de acoso y robo, por sustraer un bono de 20 dólares que no le pertenecía.

El edificio donde habita la cantante cuando se encuentra en Manhattan es uno de los más vigilados y privilegiados de la ciudad, porque también residen otras estrellas del celuloide, como Orlando Bloom o Steven Soderbergh.