Ana Rosa Quintana, premio Mujerhoy a las españolas más sobresalientes

La periodista Ana Rosa Quintana, presentadora de El programa de Ana Rosa (Telecinco), ha sido distinguida en la VIII edición de los Premios Mujerhoy con uno de estos prestigiosos galardones otorgados por la revista femenina del Grupo Vocento, en reconocimiento a las españolas más sobresalientes de nuestro país.

En una gala celebrada en el Casino de Madrid, Charo Carrera, directora de Mujerhoy, se refirió a la presentadora de Telecinco señalando que "es una periodista que escucha y deja hablar y se la admira por su autenticidad". En el mismo acto también fueron premiadas Patricia Urquiola, arquitecta que se encuentra entre los diez diseñadores más influyentes del mundo; Carme Ruscalleda, la chef con más estrellas Michelin del mundo (siete), y Helena Rohner, diseñadora de joyas reconocida internacionalmente.

Este galardón se suma a un vasto palmarés de reconocimientos a la carrera profesional de Ana Rosa Quintana, entre los que destaca el Premio Ondas a la Mejor Presentadora, ocho TP de Oro, un Micrófono de Oro y el Reconocimiento Eisenhower por la Libertad de Expresión, entre otros.

El programa de Ana Rosa es el programa matinal líder en España desde su estreno, hace 12 años, con una audiencia media en 2016 del 18,5% y 534.000 espectadores diarios.

En la entrega de premios, Ana Rosa Quintana tuvo un recuerdo para Bimba Bosé, a la que conoció al coincidir en el colegio los gemelos de la periodista y Dora, una de las hijas de la modelo fallecida.

Al recoger el premio, Quintana afirmó que "hay que a cordarse de las que vinieron antes que nosotras, que nos han allanado el camino para poder estudiar una carrera y para optar a unos puestos de trabajo que antes eran impensables. Y a las que vienen detrás, que a lo mejor no vais a tener nuestra suerte, pero tenéis la responsabilidad de seguir nuestro camino".

"Me gusta hacer lo que hago, porque quiero, con mi empresa, con mi gente, disfruto, tengo ilusión y si no, no lo haría. Soy una afortunada y he conseguido con esta profesión tan exigente tener una familia, eso es el mayor éxito", añadió la periodista.