Enrique Iglesias, mejor artista latino de los iHeartRadio Music Awards

Justin Timberlake, que se llevó el reconocimiento a la Canción del Año por Can't stop the feeling; Justin Bieber, elegido como el Artista Masculino del Año; Fifth Harmony, grupo que venció en la categoría de Mejor Canción y Mejor Fan Army, ambas categorías elegidas por el público; Zayn Malik, que se llevó el galardón a Mejor Vídeo por Pillowtalk, y el doblete de Enrique Iglesias - por Mejor Artista Latino y por Duele el corazón, Mejor Canción Latina del Año- fueron los triunfadores de los iHeartRadio Music Awards, que la cadena de radio online se entregaron en la madrugada del 5 de marzo en Inglewood (California) en una ceremonia que fue retransmitida por los canales Turner TBS, TNT y truTV.

Adele, que se encuentra de gira en Australia -desde donde ha confirmado su matrimonio con Szymon Kołecki, deportista profesional de levantamiento de pesas polaco-, fue elegida la Mejor Artista Femenina. Twenty One Pilots se impuso a The Chainsmokers en el apartado de Mejor Dúo o Grupo y también se llevó otro reconocimiento a la Mejor Canción Alternativa de Rock, por Heathens. Sin embargo, Andrew Taggart y Alex Pall, los disc jockeys de Nueva York, se llevaron tres premios a casa: Mejor Canción de Baile, por Closer, Mejor Artista Dance del Año y Mejor Artista Pop Nuevo.

Drake, de gira por Europa, también se hizo dos galardones. Fue elegido ganador en la categoría de Mejor Canción de Hip-Hop por Once dance y como Mejor Artista en el mismo género musical. Rihanna fue elegida Mejor Artista de R&B, venciendo a la mismísima Beyoncé, a la que también superó en la categoría de Mejor Canción con Needed me. La de Barbados sumó uno más, Mejor Colaboración, por su trabajo con Drake en Work.

Una vez más, Enrique Iglesias se confirma como uno de los artistas latinos más reconocidos en Estados Unidos. El hijo de Isabel Preysler fue reconocido como el Mejor Artista Latino y su tema, Duele el corazón, Mejor Canción Latina del Año.

Katy Perry volvió a subir a un escenario para interpretar su último single, Chained to the rhythm. Aunque no estuvo entre las mejores actuaciones de la noche, sí que fue de las más espectaculares a nivel escénico con una rueda y un hámster gigante dando vueltas, mientras la exnovia de Orlando Bloom presumía de nuevo corte de pelo y defendía en directo el sencillo con el que vuelve a la carga.

Ed Sheeran volvió locos a los presentes en la gala con Shape of you y Castle on the hill, los dos sencillos de su nuevo disco que están arrasando en medio mundo. Lo mismo sucedió con Chainsmokers, uno de los grandes vencedores de la noche, a los que se le unió el cantante de Coldplay, Chris Martin, para interpretar Paris y Something just like this.

También tomó el escenario Thomas Rhett, una de las figuras más destacadas del momento en la música country con canciones como Die a happy man, dando una demostración de su mejor directo. Shawn Mendes dejo el listón alto con su Mercy, una de las mejores interpretaciones de la gala, entre las que también se incluye el popurrí de Big Sean, uno de los más aplaudidos de la ceremonia.

Poco o nada tiene que envidiar Noah Cyrus a la fuerza de su hermana en el directo. La joven cantante fue alabada por los presentes y en las redes por su puesta en escena de Make me (cry) junto a Labrinth. Pero sin lugar a dudas, el que se llevó todas las ovaciones fue Bruno Mars y su medley de Treasure, un single con el que triunfó hace cuatro años, y That's what I like, con el que no hace más que subir como la espuma en las radiofórmulas de medio mundo.