Abraham Mateo y el 'youtuber' Luzu, bañados en 'slime'

Ellen DeGeneres, Fifth Harmony, Cazafantasmas, Kevin Hart, Chris Hemsworth, Jace Norman o Zendaya fueron algunas de las estrellas que recogieron los dirigibles naranjas con los que los niños premian en Nickelodeon a sus favoritos, en una gala conducida por el ídolo de la lucha libre John Cena que el canal emite el 15 de marzo a las 21.30.

La mayor recompensa de los Nickelodeon Kids' Choice Awards 2017 es el baño de moco naranja, que impregnó a los famosos asistentes a la fiesta. esde Demi Lovato cubierta de verde en una escena muy pitufa, a Chris Pratt siendo slimeado por sorpresa en la sala de control de los KCA, pasando por Kevin Hart empapado con el pringue verde tras su triple galardón como villano favorito, animal más querido y BFF's (Best Friends Forever), e incluso los Power rangers (Becky G., Naomi Scott, RJ Cyler, Ludi Lin y Dacre Montgomery) cubriendo de slime al público. John Cena recibió finalmente su propia ración sorpresa de slime mientras se elevaba sobre el auditorio en una plataforma al final del espectáculo.

El show comenzó con Jace Norman, protagonista de la serie Henry Danger, que se transportó desde el set de rodaje hasta la alfombra naranja, donde se unió a Kel Mitchell, JoJo Siwa y los protagonistas de Black-ish Miles Brown y Marsai Martin, para después encontrarse con John Cena. Una vez allí, Cena se subió al escenario a través de una marea de niños entusiasmados, música y slime.

Durante el evento, Machine Gun Kelly y Camila Cabello se hicieron con el escenario de los #KCA2017 con la actuación de su single de platino Bad things, con un espectáculo de luces y proyecciones como telón de fondo. El grupo Little Mix actuó con un medley de sus temas Shout out to my ex y Touch, justo antes de llevarse a casa el dirigible a la estrella musical favorita.

El evento de este año dio todo el poder de elección a los niños, que votaron desde sus casas qué sucedía en el evento en directo, incluyendo a Jack Griffo y Kira Kosarin compitiendo en el reto chubby bunny, Big Sean y B ethany Mota lanzando camisetas al público, DJ Khaled animando a las estrellas de Nicky, Ricky, Dicky y Dawn (Mace Coronel, Lizzy Greene y Casey Simpson) contra John Cena en un caótico pulso, así como Cena y Nick Cannon compitiendo en una batalla de baile hip hop.

Otras estrellas que estuvieron en los KCA fueron Nikki Bella, Dove Cameron, Miranda Cosgrove, Noah Cyrus, Ellen DeGeneres, el cast de Madres forzosas, Gal Gadot, Heidi Klum, Isabela Moner, Chris Pine, Zoe Saldana, John Stamos, Gwen Stefani, Nat Wolff, Maddie Ziegler y Zendaya, además de las estrellas de la serie de Nickelodeon Game shakers (Cree Cicchino, Thomas Kuc y Madisyn Shipman) y Escuela de rock (Lance Lim, Aidan Miner, Ricardo Hurtado, Jade Pettyjohn y Breanna Yde).

Los KCAs 2017 han contado de nuevo este año con categorías y nominados locales como la de artista español favorito, en la que competían en España la girl band Sweet California, la joven cantante y ganadora de La voz kids María Parrado, el grupo de niños acompañados de un mono furioso Furious Monkey House y la promesa del pop Abraham Mateo, quien ha resultado elegido por los fans como favorito.

Con tan sólo 18 años, el gaditano ha publicado ya tres álbumes: AM (2013), Who I AM (2014) y Are you ready (2015). Todos sus discos, compuestos por el propio Abraham Mateo, han alcanzado la categoría de Disco de Oro en España, y han sido grabados entre Londres y Los Ángeles por los mejores productores del planeta, responsables de singles y discos de artistas de la talla de Beyoncé, Bruno Mars, Maroon 5, Ariana Grande o Rihanna.

En la categoría de influencer español favorito competían los youtubers Trillizos0201, la concursante de MasterChef junior María Querol y los también youtubers Laury What y Luzu, siendo finalmente este último el que se ha alzado con el dirigible naranja tras una ajustada victoria sobre Trillizos0201. Luzu es uno de los gamers con más influencia en el público infantil y juvenil, y a través de su canal de YouTube LuzuVlogs publica numerosos vídeos de juegos y entretenimiento, y crea contenido educativo, social, motivacional y con mensajes positivos que ahora le han valido el voto de los fans para coronarlo en los KCA.

Los ganadores de los Nickelodeon Choice Awards 2017 han sido:

TELEVISIÓN

Serie de televisión. Henry Danger

Serie familiar. Madres forzosas

Reality show. America's got talent

Dibujos animados. Bob Esponja

Actor de televisión. Jace Norman (Henry, de Henry Danger)

Actriz de televisión. Zendaya (K.C., de K.C. Agente especial)

MÚSICA

Grupo de música. Fifth Harmony

Cantante masculino. Shawn Mendes

Cantante femenina. Selena Gomez

Canción. Work from home, de Fifth Harmony con Ty Dolla $ign

Nuevo artista. Twenty One Pilots

Vídeo. Juju on that beat, de Zay Hilfigerrr y Zayion McCall

DJ. Calvin Harris

Banda sonora. Escuadrón suicida

Artista musical viral. JoJo Siwa

Estrella musical. Little Mix (UK)

CINE

Película. Cazafantasmas

Actor de cine. Chris Hemsworth, por Kevin, de Cazafantasmas

Actriz de cine. Melissa McCarthy, por Abby, de Cazafantasmas

Película de animación. Buscando a Dory

Voz animada. Ellen DeGeneres, por Dory, de Buscando a Dory

Villano. Kevin Hart, por Snowball, de Mascotas

Butt-kicker. Chris Evans, por Capitán América, de Capitán América: Civil war

BFF's. Kevin Hart y Dwayne Johnson, por Bob y Calvin, de Un espía y medio)

Amienemigos. Ginnifer Goodwin y Jason Bateman, por Judyy Nick, de Zootrópolis)

Animal más querido. Snowball, de Mascotas (Kevin Hart)

Escuadrón. Buscando a Dory. Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Kaitlin Olson, Hayden Rolence, Willem Dafoe, Ed O'Neill, Ty Burrell, Eugene Levy

OTRAS CATEGORÍAS

Videojuego. Just Dance 2017