Frente antiTrump en los premios del Sindicato de Actores de EE. UU.

Donald Trump es la diana sobre la que dispara Hollywood ahora, la ceremonia de los 23º Screen Actors Guild Awards (SAG), el sindicato de actores estadounidenses, no iba a ser una excepción. Premiados y presentadores cargaron contra la política migratoria que ha puesto en marcha el presidente de Estados Unidos.

El pistoletazo lo dio, nada más comenzar la gala en Los Ángeles, Ashton Kutcher, que saludó desdede el escenario: "Buenas noches, miembros del SAG y todos en casa, y a todos en los aeropuertos, quienes pertenecen a mi Estados Unidos", dijo Kutcher, golpeando con vehemencia su pecho.

Al recibir su premio como Mejor Actriz en una comedia por Veep, Julia Louis-Dreyfus declaró: "Quiero que todos ustedes sepan que soy la hija de un inmigrante. Mi padre huyó por persecución religiosa en la Francia ocupada por los nazis. Soy una patriota estadounidense, amo este país y porque amo este país, me horrorizan sus defectos. Esta prohibición a los migrantes es un defecto y es antiestadounidense".

Al recoger el premio al mejor reparto de comedia por O range is the new black, Taylor Schilling llamó a la unidad contra la división política. "Estamos aquí representando a un grupo diverso de personas. Representamos a generaciones de familias que han buscado aquí una vida mejor, que vienen de lugares como Nigeria, República Domnicana, Puerto Rico, Colombia e Irlanda. Sabemos que va a depender de nosotros y de ustedes seguir contando historias que muestren que lo que nos une es más fuerte que las fuerzas que buscan dividirnos".

En un tono más ácido, William H. Macy aceptó el premio al mejor actor de comedia, por su papel de un problemático y alcohólico padre de familia en Shameless, diciendo: "Quiero ir contra la corriente esta noche y agradecerle al presidente Trump por hacer que Frank Gallagher (su personaje) parezca tan normal".

A continuación, la lista de ganadores:

CINE

Mejor reparto. Figuras ocultas

Mejor actor. Denzel Washington, por Fences

Mejor actriz. Emma Stone, por La La Land

Mejor actor de reparto. Mahershala Ali, por Moonlight

Mejor actriz de reparto. Viola Davis, por Fences

Mejor reparto de dobles de acción. Hacksaw Ridge

TELEVISIÓN

Mejor reparto en una serie dramática. Stranger things, de Netflix

Mejor reparto en una comedia. Orange is the new black, de Netflix

Mejor actor de drama. John Lithgow, por The Crown

Mejor actriz en drama. Claire Foy, por The Crown

Mejor actor de comedia. William H. Macy, por Shameless

Mejor actriz de comedia. Julia Louis-Dreyfus, por Veep

Mejor actor en miniserie o telefilme. Bryan Cranston, por All the way

Mejor actriz en miniserie o telefilme. Sarah Paulson, por The people vs. O.J. Simpson: American crime story

Mejor reparto de dobles de riesgo. Juego de tronos

Premio honorífico a la trayectoria artística. Lily Tomlin