Julia, una niña con autismo, llega a 'Barrio Sésamo'

Hay una nueva vecina en Barrio Sésamo, su nombre es Julia y es una niña con autismo. El veterano programa infantil ha presentado a su nuevo personaje, una pequeña de cuatro años que intentará educar a los niños sobre las particularidades del autismo infantil.

Aunque ahora llegue para quedarse en Barrio Sésamo, Julia no es un personaje totalmente nuevo. La niña apareció por primera vez en 2015, como parte de una historia de cuentos digitales titulada Sesame street and autism: See the amazing in all children, en la que jugaba con Elmo y Abby Cadabby.

La marioneta llegará a Barrio Sésamo en abril y, según revelaron los responsables del espacio infantil, serán Elmo y Abby Cadabby quienes la introduzcan en el show, donde le presentarán a la Gallina Caponata. La niña, siempre acompañada de su conejo de peluche, vacilará a la hora de estrechar la mano al gigante pájaro amarillo y será entonces cuando Elmo explique que Julia tiene autismo y que "a veces se toma un poco más de tiempo para hacer las cosas".

Al crear el personaje de Julia, el equipo creativo de Barrio Sésamo tuvo mucho cuidado con la naturaleza compleja de un trastorno como es el autismo. "Es complicado porque el autismo no es algo único, es una condición diferente en cada persona que tiene autismo", afirmó Christine Ferraro, una de las guionistas de la serie.

Antes de introducir a Julia en sus historias, el equipo consultó con organizaciones de autismo, educadores y familias sobre cómo retratar a un niño con autismo y sobre la mejor forma de explicar la condición a los niños pequeños.

Junto a ellos fueron perfilando todas las características de Julia, no solo su comportamiento e interacciones con el resto de personajes del show, sino también de su apariencia. Como por ejemplo sus ojos, que debían tener una "mirada intensa" pero parecer amigables, o sus ropas, sin lazos o botones.

Especialmente significativo es el caso de Stacey Gordon, el titiritero que maneja la marioneta de Julia y que tiene vínculos muy estrechos con el autismo: "Como padre de un niño con autismo, me hubiera gustado que (Julia) hubiera salido años antes, cuando mi hijo estaba en la edad de ver Barrio Sésamo", afirmó.