La española de 'The voice UK' se queda con Will.i.am como 'coach'

Clara Hurtado se ha convertido en la chica del momento. Con tan solo 20 años, la española residente en Reino Unido ha logrado emocionar a los cuatro coaches de The voice UK: Gavin Rossdale, Tom Jones, Will.i.am y Jennifer Hudson.

Los cuatro pulsaron el botón rojo y dieron la vuelta a sus butacas cuando escucharon la voz de la joven cantando Latch, tema de Disclosure interpretado por el británico Sam Smith, donde improvisó una frase en español.

"Es increíble, todavía estoy flipando. Como tenía los ojos cerrados (mientras cantaba en las Audiciones a ciegas) , no me enteré hasta el final", explicó en el programa Anda ya!, de Los40.

"Me he presentado allí (a La voz en Reino Unido) porque llevo cinco años viviendo en Inglaterra. Me quedo con Will.i.am porque habla en español", contó.

El rapero estadounidense "es muy rarito, es un artista. Dice muchas cosas raritas también", ha reconocido sobre su coach, el vocalista de Black Eyed Peas.

"Ya se han grabado las Batallas y luego, hasta el 2 de abril, no son los directos, pero aún no os puedo contar nada de lo que pasará", aseguraba una emocionadísima concursante.