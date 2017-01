Llamamiento de Andi Dorfman desde Divinity: 'Conquístame'

¿Qué tienen en común un experto en redes sociales, un apuesto soltero de una localidad rural, un jugador de béisbol profesional, un cantante de ópera y un atractivo caballero? La respuesta es Andi Dorfman, la estrella de Conquístame, el dating-show que Divinity estrena el 16 de enero y que ofrece de lunes a viernes a partir de las 18.30. El formato The bachelor, con una veintena de temporadas en su haber -su versión femenina The bachelorette, suma 12 temporadas-, se unirá a la oferta del sello temático del canal femenino de Mediaset España Divinity dating, tras haberse convertirse en uno de los grandes fenómenos de la televisión estadounidense.

Presentado por Chris Harrison, el programa tiene como protagonista a una bella y exitosa joven de Atlanta (Georgia) que lo tiene todo: una familia adorable, grandes amigos y un trabajo de ensueño. Determinada a encontrar el amor, se verá inmersa en una romántica experiencia en la que 25 apuestos e inteligentes candidatos tratarán de conquistarla. Viajar a exóticos enclaves junto a algunos de sus pretendientes y presentarlos a su familia son algunas iniciativas que esta ayudante del fiscal del distrito llevará a cabo para conocerlos mejor.

"Leal, luchadora y amante de su familia": así se define Andi Jeanette Dorfman, la carismática estrella de Conquístame. Considerada la soltera más codiciada de Atlanta, esta joven con fuertes convicciones morales cuenta con una amplia formación académica: tras estudiar Comunicación en la Universidad Estatal de Lousiana, cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Wake Forest, graduándose como Juris Doctor en 2012.

Posteriormente, trabajó como ayudante en la Oficina del Fiscal de Distrito de la ciudad de Fulton, labor con la que contribuye a "mantener la seguridad de la comunidad, poniendo a los delincuentes tras las rejas". Debutó en televisión en The bachelor, donde fue pretendienta de Juan Pablo Galavis, protagonista de la 18ª temporada del dating-show.

En el ámbito editorial ha publicado el libro It's not okay: Turning heartbreak into happily never after, best-seller en el que rememora sus mejores momentos y experiencias tras su participación en The bachelor y The bachelorette.

En la primera entrega del programa, Andi Dorfman conocerá a sus primeros pretendientes: Tasos, un joven y romántico músico; Cody, un entrenador personal con un físico excepcional; Brett, un peluquero con un extraordinario sentido del humor; Nick S., un golfista profesional; y Josh, un apuesto jugador de béisbol profesional, entre otros. Tras dejarse llevar por las primeras impresiones, la protagonista emprenderá la búsqueda del gran amor de su vida.