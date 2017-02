Los asesores del amor en el San Valentín de 'First dates'

974

http://telecincostatic-a.akamaihd.net/telemania/Jesus-Calleja_MDSIMA20170210_0226_36.jpg

Jesús Calleja

Sus expediciones a lo largo y ancho del planeta le han permitido conocer un sinfín de maneras de entender y manifestar amor, pero en todas existe un lenguaje universal que responde a los mismos códigos. Sobre ese comportamiento intentará ayudar a Menglu Chen y a Juan, en una cita de alturas y sin fronteras en la que una joven de origen chino y residencia en Sevilla y un sevillano de pura cepa tendrán que decidir si lanzarse a la hermosa y arriesgada aventura del amor.

"Me gustan mucho las primeras citas. Siempre es algo muy bonito, divertido y atractivo. Cruzar la puerta del restaurante de Sobera me ha servido para descubrir que esa magia que se ve fuera se mantiene en la realidad. No hay nada fingido, todo es real, lo que está ocurriendo es auténtico, no está forzado. ¡Cómo no van a funcionar las citas!".

"La vida es la que hay y hay que aprovechar. Si te enamoras de la persona que la sociedad dice que es la equivocada o no es la adecuada o te separan diferencias culturales o sociales, desprejuíciate. Hay que quitarse esa idea de la cabeza".