Sábado de Carnaval en ‘First dates’

"¡Carnaval, carnaval... Carnaval, te quiero!", canta la popular melodía. Y en First dates, que son muy dados a festejar cualquier evento que tenga un componente amoroso, no podían dejar pasar esta ocasión. Por ello mismo, Carlos Sobera, ataviado con un look de lo más veneciano, recreará una fiesta de disfraces en su local para que el amor, si triunfa, lo haga debajo de las máscaras más ocurrentes. Matías, Lidia y Yulia también se transportarán hasta el carnaval italiano y la anfitriona de The hole, Pepa Charro, la Terremoto de Alcorcón, trasladará su irreverente y espectacular show teatral hasta el mismísimo centro del First dates. La noche más loca, salvaje y desinhibida del año llega el sábado 25 de febrero, a partir de las 22.30, a Cuatro.

Los primeros en llegar a First dates serán Lorenzo y Carmen, dos simpáticos valencianos con muchas ganas de encontrar el amor. Ella viene disfrazada de Caperucita Roja y buscando a su lobo, pero se encontrará con el conde Drácula. No es lo que ella esperaba encontrar, pero el valenciano también sabe morder... y dejar marca en el corazón de la levantina.

Alicia, por su parte, viene desde Málaga para conocer a Esteban, un sevillano. Él se ha puesto un look de emperador romano, ansioso por conocer a la Cleopatra de su imperio. No será tarea fácil, ya que la malagueña es muy exigente y tiene una gran muralla que derribar. Aun así, Sobera y el resto de camareros harán todo lo posible para que la cita acabe con el pulgar hacia arriba.

La fiesta continuará con dos auténticos expertos en carnavales. Aday, de Las Palmas, y Fabio, brasileño, vienen con sus plataformas de 30 centímetros y vestidos de drag queens. A lo largo de su cita, ambos terminarán por quitarse el maquillaje y descubrir su cara más profunda y emotiva, demostrando que las apariencias, como siempre, engañan.

Desde Córdoba llegarán Lorena y Rafa. A él le encanta el campo, ella es esteticista. Él viene con un disfraz de Mosquetero, ella de cabaretera. A priori, sus vidas y sus disfraces tienen poco que ver, pero quién sabe, tal vez la Francia del XVII y el lejano y salvaje Oeste guarden muchos puntos en común...

En parecidas circunstancias se encontrarán los siguientes comensales. Yago se define como freak y viene disfrazado de un personaje de animación que nadie conoce. Mientras que Laura, ataviada como doña Jimena, viene de un mundo y una época anacrónica. Que los dos sean madrileños parece ser lo único en común entre ellos. ¿Qué pasará cuando se quiten sus máscaras y se muestren tal como son?

Finalmente, First dates recibirá a dos gaditanos, Manu y Natalia. Él viene disfrazado de delincuente, y con la intención de robar el corazón de la mismísima Catwoman. ¿Incompatibles? En absoluto. Su cita demostrará cuán fino hila el equipo de compatibilidad del restaurante...