Estilismos contrarreloj por 150 euros en ‘Cámbiame challenge’

Cambian las reglas. Cambia la pasarela. Cambia el formato. Y cambia el papel de los coaches, que por primera vez rivalizarán entre sí para lograr el favor del público y demostrar quién es el estilista favorito. El make over conducido por Carlota Corredera pondrá a prueba a sus estilistas en el especial Cámbiame challenge, reto que Telecinco emite el martes 28 de febrero, a partir de las 13.30, en una espectacular edición del programa, que por primera vez será emitido en directo.

Competición en estado puro, nervios de acero y la óptima gestión de un presupuesto y un tiempo limitados serán los principales ingredientes de este desafío al que se enfrentarán Cristina Rodríguez, Pelayo Díaz y Natalia Ferviú. En esta edición especial de Cámbiame, cada uno de ellos tendrá que crear un look para el aspirante al cambio que escojan entre un total de seis candidatos.

Emoción, ilusión y sueños cumplidos se han dado cita a lo largo de los más de 400 programas de Cámbiame, que desde su estreno en junio de 2015 ha efectuado más de 550 cambios entre las 15.000 personas que han querido participar en el programa. El make over, creado por la cadena en colaboración con La Fábrica de la Tele, se alza esta temporada como primera opción en su franja entre las televisiones comerciales con un promedio del 12,2% de share y 1.325.000 espectadores.

"Con mariposas en el estómago como cuando estás enamorada". Así se siente Cristina Rodríguez horas antes del Cámbiame challenge, mientras que Natalia Ferviú explica que " hacer un directo es una responsabilidad muy grande que nos pone muchísimo. Ese nervio es lo que hace que un formato esté vivo y eso, a fin de cuentas, es la vibra que le llega a la audiencia, que por lo que veo está entusiasmada con la idea, al igual que nosotros". Pelayo Díaz, por su parte, está "muy ilusionado" y revela que "cuando notas la adrenalina que te produce saber que tanta gente estará pendiente en ese momento de lo que dices o haces, produce una tensión muy disfrutable".

Perfeccionistas y competitivos, los coaches de Cámbiame utilizarán sus mejores armas en este desafío: la estilista alicantina Cristina Rodríguez, nominada en cinco ocasiones al premio Goya al Mejor Vestuario, apostará por "la creatividad y no tener prejuicios a la hora de crear y desarrollar looks"; la experta en moda tinerfeña Natalia Ferviú derrochará su "conexión con el participante, al que escucharé, entenderé y tendré en cuenta en la toma decisiones" y su "espontaneidad"; y el influencer ovetense Pelayo Díaz echará mano de su "habilidad como estilista, de saber lo que favorece a una mujer y cómo sorprenderla" y del "apoyo del más de millón de pelayers que me siguen".

El común denominador para los tres será la gran presión a la que estarán sometidos. Sobre este factor, Cristina Rodríguez apunta: "Aunque estoy acostumbrada a trabajar con muy poco tiempo en las películas tanto para vestir a los actores como a la figuración, prefiero no tener limitación de tiempo ni de dinero". Natalia Ferviú avanza: "Soymuy jugona y mi proceso creativo está más cerca de lo yo que denomino caos mágico que de la planificación". Y Pelayo Díaz apunta: "Bajo limitaciones es cuando uno se vuelve más creativo. Me gusta tener límites y reglas porque siempre encuentro la manera de saltármelas o de salirme con la mía".

Aunque saben que tendrán que trabajar con limitaciones de tiempo y dinero, apuntan también otras dificultades: " Tener que pensar continuamente en el dinero y ceñirme a las prendas que hay en la tienda y no poder completar con piezas en otros lugares" para Rodríguez; "contentar a mi participante con un cambio que realmente le guste" para Ferviú y "la complejidad del cuerpo del participante que elija" para Díaz. En este duelo de looks, la coach de Benidorm va a "arriesgar siempre, porque prefiero perder por ser transgresora que ganar por ser convencional", la estilista canaria tomará su decisión "en función de lo que me transmita la persona a la que vaya a cambiar, de sus gustos y de su historia, por lo que iré viendo su look sobre la marcha" y el trend setter asturiano apuesta por "arriesgar creando un look ganador para un cuerpo real".

Los tres sueñan con alzarse con la victoria, un acontecimiento que para Rodríguez supondría " sentir que el público entiende mi manera de plasmar la moda y que no tengo miedo a nada", para Ferviú "será un subidón y saber que a la audiencia le ha gustado más mi cambio que los de mis compañeros" y para Díaz "una alegría inmensa y un premio por parte de la audiencia".

A diferencia de las ediciones habituales del make over, Cámbiame challenge arranca con un casting completamente distinto: seis aspirantes, de los que solo tres serán elegidos, y a quienes, por primera vez en la historia del programa, conocerán los espectadores antes que los propios estilistas. Carlota Corredera ejercerá de maestra de ceremonias en esta edición especial en la que cambiará la función del botón rojo: si antes indicaba que un coach descartaba a un participante, ahora servirá para elegir al candidato al que desea cambiar. El más rápido de los tres en pulsar el botón se quedará con él.

Después de que cada estilista haya escogido al aspirante al que quiere cambiar, Rodríguez, Díaz y Ferviú se trasladarán junto a sus elegidos a una gran superficie de moda, cerrada exclusivamente para este desafío, donde dispondrán de un tiempo concreto y de un presupuesto de 150 euros para el look completo de su candidato con zapatos, bolso y complementos incluidos. En esta localización, la presentadora del make over anunciará el inicio de la prueba, en la que los coaches tendrán que desplegar sus mejores armas para conseguir el outfit perfecto: rapidez, ingenio, empatía con el participante, creatividad y capacidad de improvisación.

La última parte del programa se desarrollará en el plató de Cámbiame, remodelado especialmente para esta ocasión. La cinta mecánica se convertirá en una auténtica pasarela, sobre la que desfilarán los candidatos elegidos por los coaches para lucir sus looks. Tras mostrar sus respectivos estilismos, los tres participantes se subirán a un pódium para que los estilistas y el público del plató, formado íntegramente por pelayers, ferviuers y cristiadictos, valoren los tres outfits.

Tras el desfile de los tres participantes, Carlota Corredera indicará el momento en el que comenzarán las votaciones a través de www.telecinco.es/cambiame, proceso que tendrá un tiempo determinado. Una vez concluido el plazo para votar, se darán a conocer los resultados que determinarán cuál de los tres estilistas se alzará con la victoria. El ganador se llevará los 3.000 euros de premio, que destinará íntegramente a la ONG que elija.