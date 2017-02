'Got talent' se salta a la torera el "absolutely not" de Simon Cowell

"Absolutely not". Es decir, "de ninguna manera". Así de tajante se mostró Simon Cowell, creador y juez de Got talent, cuando Santi Millán le llamó por teléfono para solicitar más pases de oro en la edición española.

Sin embargo, saltándose a la torera tan clara instrucción, enarbolando la bandera de la generosidad y aludiendo al viejo aforismo que dice que "Spain is different", el jurado de Got talent España podrá pulsar el botón dorado dos veces más a lo largo de las audiciones, pero poniéndose de acuerdo previamente: una vez Eva Hache y Edurne y otra más Jorge Javier Vázquez y Risto Mejide.

Será a partir del 14 de febrero, en la gala del concurso que Telecinco emite a las 22.00.

Números de magia, imitaciones, danza acrobática, un singular cover de Guns n' Roses a través de un curioso juego de hologramas, un muchacho que viene dispuesto a batir el récord de comer croquetas en un minuto y un joven ciego virtuoso del piano serán algunos de los números que podrán verse el martes 14 de febrero sobre el escenario del teatro Alcalá de Madrid y que el jurado tendrá que valorar de cara a los directos.

Como colofón, María Parrado, ganadora de la primera edición de La voz kids, acudirá al programa para dar una sorpresa a un chico de tan sólo 16 años que tiene una extensa colección de poemas inspirados y dedicados a la cantante.