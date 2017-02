Simon Cowell interviene en ‘Got talent’ para ver si concede más ‘pases de oro’

Después de inventar el formato de entretenimiento de mayor éxito en el mundo; tras compartir silla de juez con artistas como Demi Lovato, Britney Spears, Mel B y Heidi Klum; de crear grupos como One Direction y Fifth Harmony; y de valorar actuaciones míticas como las de Pol Potts, Susan Boyle, Kelly Clarkson y Jennifer Hudson, el legendario productor Simon Cowell interviene en la gala de Got talent España que Telecinco emite el 7 de febrero a partir de las 22.00, con Santi Millán como maestro de ceremonias.

Y lo hará para atender una circunstancia sin precedentes en ninguna de las ediciones que se han visto en los 18 países en los que ha emitido el formato: desbordados por la cantidad de talento que están viendo sobre el escenario del Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, el jurado que forman Edurne, Jorge Javier Vázquez, Eva Hache y Risto Mejide reclamará a la dirección del programa más oportunidades para utilizar el pase de oro, un privilegio que se les concede una sola vez a lo largo del concurso y que les permite catapultar a un artista directamente a las semifinales.

En la presente edición, Jorge Javier, Edurne, Eva y hasta Santi Millán ya han pulsado el botón dorado y será el martes 7 de febrero, tras reservarse durante las cuatro primeras galas, cuando Risto Mejide utilizará su pase directo.

Un grupo de baile con los participantes más jóvenes de la historia de Got talent junto a un jubilado de más de 65 que se autodenomina el rey de la pista; la campeona de España de freestyle, que se atreverá a actuar simultáneamente con dos pelotas; momentos de tensión para público y jurado protagonizados por un extraordinario faquir; un sorprendente imitador de animales; cantantes, contorsionistas, deportistas y humoristas serán algunos de los talentos que configurarán el cartel de la gala del 7 de febrero.