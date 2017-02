Primer 'Proyecto bullying': "Soy el objeto de burla de la clase. Que esto pare ya"

Sin buscar culpables y con el único propósito de contribuir a erradicar situaciones de abuso. Así se presenta el Proyecto bullying, que Cuatro estrena el 21 de febrero en prime time (22.45) con Jesús Vázquez como presentador y referente de todos los valientes que deciden dar un paso al frente contra el acoso escolar.

El reformulado Proyecto bullying logra preservar la identidad de las personas y grupos afectados (familia, amigos, compañeros y profesores) con un tratamiento gráfico de las imágenes que, de manera simbólica, mantiene la identidad y el objetivo del programa. Junto a la distorsión de la imagen, cercana al universo cómic, el sonido también está modificado, utilizando los subtítulos cuando son necesarios.

La protagonista de esta historia sufre acoso a diario. Ha optado por la invisibilidad y se pasa los recreos sola para evitar que se metan con ella. Aun así, recibe a diario insultos y humillaciones.

"Soy el objeto de burla de la clase. Me intento acercar a la gente, pero no obtengo respuesta. Me hacen sentir inferior y no una más, como ellos. Quiero que esto pare ya de una vez", explica ante su cámara.

En su casa, cuenta con el apoyo de sus padres y hermana, a la que también insultaban en el instituto.

Jesús Vázquez conocerá a esta niña, a la que le encanta patinar y que sueña con ser actriz. El presentador la acompañará hasta el plató de La que se avecina, su serie favorita. Allí escuchará los consejos de los actores y en especial los de Cristina Castaño, que será su guía por el plató y con la que cantará.

También y a través del teatro, la actriz Vanesa Romero, que sufrió bullying en su infancia, conseguirá que los compañeros de la joven entiendan cómo se siente diariamente.