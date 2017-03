'Proyecto bullying' se despide de Cuatro con un caso de ciberacoso

Vivir una situación de acoso en cualquier ámbito puede ser algo insoportable para la víctima, pero si además el acoso permanece y se hace reiterativo a través de las redes sociales, la situación se hace insostenible. Este es el día a día de la protagonista de la última entrega de Proyecto bullying, que Cuatro emite el 14 de marzo a las 22.45. Para ella, ir cada día al colegio se ha convertido en un infierno que empieza en el autobús de la ruta y no parece acabar nunca, ni siquiera cuando regresa a su casa, donde algunos de sus compañeros le hacen ciberbullying a través de las redes sociales.

Con 11 años, su mundo se reduce a su habitación, donde se siente a salvo. Allí pinta y baila a solas.

Lo que más preocupa a su padre es ver cómo se va apagando la felicidad que su hija desprendía cuando era una niña. "No la dejan ser". Así resume este padre la angustia de su hija.

Aunque la niña no tiene móvil, usa el WhatsApp de sus padres y allí "se han creado grupos especialmente para ser humillada e insultada (...) Ella se salía de los grupos pero la volvían a incluir", afirma la madre.

"Lo cierto es que el acoso escolar no sucede solo dentro de las aulas, ahora existe otra forma de acoso que permanece en el tiempo. 24 horas, siete días a la semana", comenta Ana Saz, psicóloga de Proyecto bullying.

Tras ver las imágenes que narran su día a día todos los compañeros que acuden al visionado, consiguen entender por lo que pasa diariamente y se comprometen a defenderla y apoyarla. Entre coreografías y abrazos, el bailarín Sergio Alcover, que también se sintió diferente cuando era pequeño por ser de color, conseguirá que todos juntos comiencen una nueva etapa.

Además, la niña conocerá a su grupo favorito: Sweet California, un trío musical que también tuvo malas experiencias durante la adolescencia: "Yo nunca lo he dicho, pero se metían conmigo. Los niños me llamaban Albo porque me gustaba jugar al fútbol. Recuerdo que lo pasé muy mal. Duró dos años y ahora soy Alba, de las Sweet California", dice una de ellas.

"Tienes que ser fuerte", dice otra componente, "porque esto es una época y luego todo cambia", explica esta joven, hoy una reconocida profesional del mundo de la música.