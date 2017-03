Rosario: "Yo ya he ganado 'La voz kids 3"

Continúa la formación de los equipos de jóvenes artistas de La voz kids 3 con la segunda entrega de Audiciones a ciegas, que Telecinco emite el viernes 17 de marzo a partir de las 22.00, y en la que David Bisbal, Rosario Flores y Antonio Orozco protagonizarán una improvisada actuación sobre el escenario con un tema de la artista madrileña.

Conducida por Jesús Vázquez con la colaboración de Tania Llasera, la nueva entrega del talent show infantil volverá a exhibir la gran complicidad existente entre los coaches, que pugnarán entre sí por fichar para sus equipos a los mejores artistas de la noche, generando de nuevo divertidas situaciones.

Así lo reconocía esta semana Rosario en un encuentro con los medios de comunicación, al declarar que sus compañeros de talent le "dan mucha energía". " La tenemos entre algodones", respondía divertido Bisbal.

Los tres asumen que no son ellos los que van a ganar el concurso, sino los pequeños artistas a los que apadrinan. "No hay rivalidad entre nosotros, ni tensiones, solo pretendemos colaborar para aportar lo mejor", declara Bisbal.

"Yo ya he ganado porque voy por la calle y todos los niños me quieren", afirma la hija pequeña de Lola Flores y El Pescaílla.

Los aspirantes interpretarán temas de artistas y grupos como Pastora Soler, Jackson Five, Luis Fonsi, George Michael, Mecano y Barbara Streisand, entre otros.

Hasta el momento David Bisbal ha incorporado el talento de Edgar, Marc, Marta y Celia; Rosario Flores cuenta con Natalia, Roma, los gemelos Paco y Antonio, y Julia; y Antonio Orozco ha fichado las voces de María, Pedro y Carmen.

Rosario, que se reconoce "muy niñera", confiesa que en La voz kids es la primera en girarse, y que da al pulsador "aunque no canten muy bien".

Orozco, para quien este programa es una de las mejores experiencias de su carrera, quiso insistir ante los periodistas en que los niños que acuden al talent de Telecinco "no sufren". "Lo que no les mola es saber que no van a estar al día siguiente con sus compañeros", explica, antes de añadir que "la palabra 'perder' no cabe en La voz kids". "Saben que pueden volver a intentarlo", apunta.

"Nosotros sí que sufrimos", se lamenta Rosario. Bisbal no duda: "Volvería a repetir mil veces. Te hacen sentir como un niño".

"Cuando les escucho cantar me traslado a mi infancia y pienso en lo valientes que son. Yo no era capaz de participar en estos concursos, y eso es lo que más valoro", cuenta el cantante almeriense.